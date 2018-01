TV- und Radiotipps für Montag, 29. Jänner

Impfgegner, Vorstadtweiber, Falco-Themenabend und Kurzfilm Nelly

17.30 GESPRÄCH

Geflüchtete in Österreich – was wissen wir über sie? Migrationsforscherin Judith Kohlenberger und Mümtaz Karakurt (Geschäftsführer von Migrare OÖ) sind zu Gast bei Martin Wassermair. Bis 18.30, dorftv.at

19.40 REPORTAGE

Re: Impfgegner auf dem Vormarsch Impfstoffe sind nicht sicher, sagen 41 Prozent aller Franzosen. Lucie Michel gehört zu den zahlreichen Impfgegnern, sie glaubt, ihr sechsjähriger Sohn habe durch Impfungen Epilepsie und Autismus entwickelt. Seit Jahresbeginn herrscht in Frankreich Impfpflicht gegen elf Krankheiten. Bis 20.15, Arte

foto: kobalt Demo von Impfkritikern in Paris im November 2017.

20.15 KRIMI

Spuren des Bösen (D/Ö 2018, Andreas Prochaska) Never change a winning team: Andreas Prochaska, Martin Ambosch und Heino Ferch verfolgen auf sicheren Pfaden die "Spuren des Bösen". Polizeipsychologe Richard Brock bekommt es dieses Mal mit einem besonders dämonischen Bösewicht zu tun: Tobias Moretti lässt seine Augen wieder funkeln, sodass Jürgen Maurer, Sabrina Reiter, Gerhard Liebmann und Erwin Steinhauer nur so mit den Ohren schlackern. Die Premiere dieser mehrheitlich mit österreichischer Besetzung entstandenen Koproduktion findet im deutschen ZDF statt, weil der ORF aufgrund von Abschreibungsbesonderheiten die Ausstrahlung aus budgetären Gründen noch zurückhalten muss. Soll dem Vergnügen keinen Abbruch tun. Bis 21.45, ZDF

20.15 SERIE

Vorstadtweiber Was macht eine Frau, wenn sich der Gatte partout nicht scheiden lassen will? Am besten Maria fragen! Sie (Maria Drassl) befindet sich in exakt derselben Situation: Gemahl Georg (Jürgen Maurer) pickt an ihr wie eine Klette, aber sie hat einen sicheren Plan. Bis 21.10, ORF 1

foto: orf/mr film/petro domenigg Maria (Gerti Drassl, links) hat bereits einen Plan, wie sie sich von ihrem Mann Georg befreien kann.

20.15 THEMENABEND

Falco Zum 20. Todestag des Popidols, Superstars, Rock 'n' Rollers: die Doku Forever Young, um 21.20 Uhr Gespräche mit Falcos Mutter Maria aus dem Jahr 1991. Auftritte des Falken und ein Livekonzert auf der Donauinsel 1993 machen den Schwerpunkt komplett. Bis 23.55, ORF 3

foto: orf/raum.film Falco führte die Charts teilweise wochenlang an.

22.30 DOKUMENTATION

Die andere Hälfte des Himmels Der Film von Patrik Soergel gibt einen Einblick in die Denkweise weiblicher chinesischer Führungskräfte und reflektiert anhand ihrer Geschichten das heutige China. Bis 23.50, 3sat

foto: zdf/srf/pic film Dong Mingzhu, Vorsitzende von Gree Electric.

23.10 MAGAZIN

Kulturmontag Themen: Wie geht es weiter für Kunst und Kultur in der Stadt Wien? Stadtrat Andreas Mailath-Pokorny zieht Bilanz. Das 90-jährige Facebook-Wunder im Bundespräsidenten-Wahlkampf Gertrude Pressburger stellt seine berührende Lebensgeschichte vor, und Rapper Nazar zeigt sich auch in seiner Autobiografie angriffig. Bis 0.10, ORF 2

23.20 SCHLAFLOS

Durch die Nacht mit Lars Eidinger und Oskar Roehler Zwischen dem Schauspieler Lars Eidinger und dem Regisseur und Schriftsteller Oskar Roehler funkt es sofort. Während ihrer gemeinsamen Nacht entspinnt sich ein lebhafter Austausch über politische Verantwortung und die eigene künstlerische Identitätsfindung. Bis 0.15, Arte

0.10 KURZFILM

Nelly (Ö 2015, Chris Raiber) 17 Minuten aus dem Leben des 13-jährigen herzkranken Mädchens Nelly – über ihre Wünsche, Träume und ihre Angst. Bis 0.25, ORF 2