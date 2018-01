Premierensieg für Semenic, Debakel für ÖSV

Slowene gewann in Zakopane vor Wellinger und Peter Prevc. Kraft als bester Österreicher 15.

Zakopane – Vor allem im ersten Durchgang äußerst wechselhafte Windbedingungen haben am Sonntag in Zakopane einen Überraschungssieger gebracht. Der Slowene Anze Semenic, der nach dem ersten Sprung noch Fünfter war, feierte seinen ersten Weltcupsieg vor dem Deutschen Andreas Wellinger (+ 3,6 Punkte) und seinem slowenischen Landsmann Peter Prevc (4,4).

Die Österreicher erlitten ein Debakel, auch wenn sie teilweise von der Windlotterie nicht begünstigt waren. Bester Mann war einmal mehr Stefan Kraft, der sich dank eines 137-m-Satzes vom 22. noch auf 15. Platz verbesserte. Der nach dem ersten Sprung neuntplatzierte Manuel Poppinger fiel auf den 18. Rang zurück und landete unmittelbar vor Michael Hayböck. (APA, 28.1.2018)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens der Herren am Sonntag in Zakopane:

1. Anze Semenic (SLO) 245,6 (134,5/137,5)

2. Andreas Wellinger (GER) 242,0 (119,5/136,5)

3. Peter Prevc (SLO) 241,2 (131,0/134,0)

4. Stefan Hula (POL) 240,9 (132,0/129,5)

5. Simon Ammann (SUI) 237,5 (135,5/131,0)

6. Johann Andre Forfang (NOR) 237,2 (130,5/135,5)

7. Dawid Kubacki (POL) 235,8 (127,5/139,5)

8. Marius Lindvik (NOR) 235,5 (138,0/127,5)

9. Halvor Egner Granerud (NOR) 233,0 (128,0/132,5)

10. Richard Freitag (GER) 230,9 (129,5/137,0)

Weiter:

15. Stefan Kraft (AUT) 220,5 (121,0/137,0)

18. Manuel Poppinger (AUT) 211,0 (127,5/123,0)

19. Michael Hayböck (AUT) 204,9 (120,0/123,0)

23. Manuel Fettner (AUT) 194,0 (121,5/117,5)

26. Clemens Aigner (AUT) 187,8 (119,5/120,5)

U.a. für zweiten Durchgang nicht qualifiziert:

Ulrich Wohlgenannt (AUT/32.), Gregor Schlierenzauer (AUT/40.) sowie Kamil Stoch (POL/38.)