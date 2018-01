ÖOC-Team mit Hirschbühl, ohne Kirchgasser

Liensberger dank Platz sechs in Lenzerheide im 105-köpfigen Aufgebot, dazu Haaser, Siebenhofer, Tippler, Venier – Rehrl fünfter Kombinierer

Wien/Pyeongchang – Das ÖOC hat am Sonntagnachmittag das 105-köpfige Aufgebot für die Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea auch namentlich komplettiert. Die noch offen gewesenen sieben Plätze gehen im Alpinski an Christian Hirschbühl bzw. die fünf Damen Ricarda Haaser, Katharina Liensberger, Ramona Siebenhofer, Tamara Tippler und Stephanie Venier sowie an den Nordischen Kombinierer Franz-Josef Rehrl.

Nicht nominiert wurden damit im Alpinski u.a. die dreifache Team-Weltmeisterin und aktuelle Kombi-WM-Dritte Michaela Kirchgasser sowie Katharina Truppe. Die XXIII. Winterspiele im Raum Pyeongchang werden am 9. Februar eröffnet und dauern bis 25. Februar. (APA, 28.1.2018)