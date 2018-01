Zypern wählt einen neuen Präsidenten

Gewählt wird nur im griechisch-zypriotischen Südteil der Insel. Favorit ist laut Umfragen Amtsinhaber Nikos Anastasiades

Nikosia – In der Republik Zypern haben am Sonntag Präsidentenwahlen begonnen. Favorit ist laut Umfragen Amtsinhaber Nikos Anastasiades. Der 71-jährige konservative Politiker könnte demnach in der ersten Runde auf etwa 35 Prozent der Stimmen kommen.

Zwei weitere Kandidaten, der von den Kommunisten unterstützte Arzt Stavros Malas (50) und der Vertreter der politischen Mitte, der Jurist Nikolas Papadopoulos (44), werden sich laut Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit jeweils rund 22 Prozent um den Einzug in die Stichwahl liefern.

Gewählt wird nur im griechisch-zypriotischen Südteil der Insel. Der türkisch-zypriotische Norden nimmt nicht teil. Die drittgrößte Mittelmeerinsel ist seit 1974 nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention geteilt. Zahlreiche Vermittlungen der Vereinten Nationen zur Überwindung der Teilung sind bisher gescheitert.

Die Wahllokale sollen um 18.00 Uhr Ortszeit (17.00 MEZ) schließen. Unmittelbar danach soll es Prognosen geben. Mit dem Ergebnis wird am frühen Sonntagabend gerechnet. Falls kein Kandidat die absolute Mehrheit erzielt, gibt es in einer Woche eine Stichwahl.

Wahlberechtigt sind knapp 551.000 Bürger. Der direkt vom Volk gewählte Präsident ernennt die Regierung und führt sie. Das Parlament hat dagegen nur eine kontrollierende Rolle.

Eine der Hauptaufgaben des neuen Staatsoberhauptes wird es sein, die Friedensverhandlungen für die Insel wiederzubeleben. Sie waren im Sommer vergangenen Jahres trotz Vermittlungsbemühungen der UNO erneut gescheitert. Hintergrund war der Streit über die künftige Rolle der Türkei auf der strategisch wichtigen Insel, die etwa 100 Kilometer vor der syrischen Küste liegt. (APA, 28.1.2018)