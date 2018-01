Wiener Palais Schönburg großflächig mit Farbe beschmiert

Polizei sucht Spraydosen und Zigarettenstummel

Wien – Das Palais Schönburg in der Rainergasse in Wien-Wieden ist vermutlich in der Nacht auf Samstag großflächig mit roter Farbe beschmiert worden. Das berichtete der ORF in der Fernsehsendung "Wien heute" sowie online. Auf der gesamten Vorderseite des Gebäudes prangen roten Striche. Die Ermittlungen der Polizei laufen, berichtete der ORF.

Die Beamten eines Streifenwagens der Wiener Polizei entdeckten demnach die Beschmierungen in der Früh. Die Polizei ging davon aus, dass die Farbe in der Nacht aufgesprüht worden war. Es wurde eine Anzeige wegen schwerer Sachbeschädigung gegen unbekannte Täter erstattet. Die Tatortgruppe suchte vor Ort nach Spuren, wie leeren Spraydosen und Zigarettenstummeln, die zur Aufklärung der Täterschaft führen könnten.

Weiß jemand, was mit dem Palais Schönburg passiert ist? Der ist komplett verschmiert #followerpower pic.twitter.com/6mFBhXGtGn — Maria von Usslar (@mavonu) January 27, 2018

Das barocke Palais war von 1705 bis 1706 im Auftrag der Familie Starhemberg nach Entwürfen von Johann Lucas von Hildebrandt errichtet worden. Das Palais und die Gartenanlage können seit dem Jahr 2008 für Veranstaltungen gemietet werden. (APA, 27.1.2018)