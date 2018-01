Türkei: USA liefern Kurden keine Waffen mehr

Ankara forderte sofortigen Abzug von US-Truppen aus Manbij

Damaskus/Ankara/Washington – Die USA haben Angaben des türkischen Präsidialamts zufolge versprochen, den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) keine Waffen mehr zu liefern. US-Präsident Trumps Sicherheitsberater Herbert Raymond Mcmaster habe dies in einem Telefonat mit einem Sprecher des türkischen Tayyip Erdogan verprochen, wurde am Samstag verlautbart.

Außerdem verlangt die türkische Regierung hat einen sofortigen Rückzug der in der syrischen Stadt Manbij stationierten US-Truppen. "Sie müssen sich unverzüglich aus Manbij zurückziehen", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Samstag in Antalya.

"Waffen einsammeln"

Er bestand darauf, dass die Amerikaner ihre Beziehungen zur "Terrororoganisation" YPG abbrechen und die ausgegebenen Waffen wieder einsammeln müssten. Aus dem US-Außenministerium war vorerst keine Stellungnahme erhältlich. Die USA haben etwa 2000 Soldaten in Syrien stationiert.

Manbij wird von den YPG kontrolliert und ist rund hundert Kilometer von der nordsyrischen Region Afrin entfernt, wo Ankara seit einer Woche eine Militäroffensive gegen die YPG führt. Ankara betrachtet die YPG als "Terroristen", weil sie enge Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) hat.

Die Türkei wirft den USA vor, frühere Zusagen nicht eingehalten zu haben, wonach sie die YPG nicht weiter mit Waffen versorgen und auch nicht zulassen werde, dass YPG-Kämpfer westlich des Euphrat in Manbij bleiben.

Zusammenstöße befürchtet

Die YPG ist zugleich aber ein Verbündeter der USA im Kampf gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) und wird mit Waffen und Spezialkräften unterstützt. Da auch die US-Armee in Manbij mit Spezialkräften präsent ist, besteht die Sorge, dass es zwischen den NATO-Partnern USA und Türkei zu Zusammenstößen kommen könnte.

""Mein kleiner Mehmet marschiert"

Erdogan hat angekündigt, dass seine Truppen im Nordwesten Syriens weiter in Richtung Idlib vorrücken werden. "Mein kleiner Mehmet marschiert nach Afrin. Wenn Gott es will, wird er nach Idlib marschieren", sagte Erdogan am Samstag – und benutzte mit "Mehmet" dabei einen Koseausdruck für türkische Soldaten.



Unterschiedliche Versionen

Nach einem Telefonat von Trump und Erdogan zu der Offensive am Mittwoch hatten Ankara und Washington das Gespräch unterschiedlich wiedergegeben. Laut dem Weißen Haus hatte Trump in dem Gespräch gedrängt, dass die Türkei "deeskalierend" vorgehen und ihren Militäreinsatz begrenzen solle. Ein türkischer Regierungsvertreter hatte daraufhin jedoch erklärt, die US-Regierung habe den Inhalt des Telefonats "nicht richtig wiedergegeben".

Die türkische Armee hatte am Samstag vergangener Woche zusammen mit Rebellen der Freien Syrischen Armee (FSA) ihren Einsatz "Olivenzweig" gegen die YPG-Miliz begonnen. Die Türkei empfindet die Präsenz der YPG-Kämpfer an ihrer Grenze als Bedrohung.

Laut der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte gingen die Kämpfe im Nordwesten von Afrin am Samstag weiter. Es gebe neue Luftangriffe, aber wegen schlechten Wetters in geringerer Frequenz. Die Angaben der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle lassen sich von unabhängiger Seite kaum überprüfen. (red, APA, AFP, 27.1.201Damaskus/Ankara/Washington)