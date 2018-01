Hirscher-Coach Pircher setzt bei Olympia ersten Slalomlauf

Einzig österreichischer Beitrag zu den Kurssetzungen bei Alpinen

Innsbruck – Michael Pircher, Coach von Österreichs Ski-Ass Marcel Hirscher, wird bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang den ersten Durchgang des Männerslaloms setzen. Das gab der heimische Skiverband (ÖSV) am Samstag bekannt. Das Rennen, in dem Hirscher sein erstes Olympiagold anvisiert, steigt am 22. Februar (02.15 Uhr MEZ). Pircher ist der einzige rot-weiß-rote Kurssetzungsbeitrag bei den Alpinen.

Zu ergänzen ist, dass mit Hannes Trinkl ein weiterer Österreicher für die Setzung der Abfahrt sowie der Kombi-Abfahrt der Herren verantwortlich ist. Der Oberösterreicher tut dies allerdings in seiner Eigenschaft als FIS-Renndirektor. (APA, 27.1.2018)