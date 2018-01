Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Casino-Milliardär Wynn

76-jähriger Trump-Freund ist auch Finanzchef des republikanischen Parteivorstands

Washington – Der US-Casinomogul Stephen Wynn soll dem "Wall Street Journal" zufolge jahrelang dutzende Angestellte sexuell belästigt oder zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Die Zeitung basiert ihren investigativen Bericht auf Interviews mit mehr als 150 Frauen. Demnach zeigte sich Wynn unter anderem entblößt vor ihnen und nötigte sie, ihn sexuell zu befriedigen. Wynn wies die Vorwürfe entschieden zurück.

Die Vorwürfe könnten auch politische Implikationen haben: Wynn ist Finanzchef des republikanischen Parteivorstands. Er wurde kurz nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten Ende 2016 auf diesen Posten berufen. Trump hat ihn wiederholt als einen Freund beschrieben.

Im Toilettenraum versteckt

Der 76-jährige Multimilliardär hat unter anderem die Casinos Bellagio, Encore, Mirage, Treasure Island und Wynn in Las Vegas gebaut. Die sexuellen Übergriffe sollen sich hauptsächlich in seiner privaten Bürosuite abgespielt haben – etwa im Zuge von Massagen und Maniküren. Dem "Wall Street Journal" zufolge hatten manche Angestellte so große Angst vor ihm, dass sie sich im Toilettenraum versteckt hätten, wenn er das Wellness Center im Wynn Casinohotel aufgesucht habe. (APA, 27.1.2018)