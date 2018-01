Österreich im WM-Playoff gegen Weißrussland

Möglichkeit zur Revanche für Niederlage bei EM

Zagreb – Fortuna hat es bei der Auslosung für das Qualifikations-Play-off zur WM 2019 durchaus gut mit Österreichs Handballmännern gemeint. Bei der Veranstaltung im Rahmen des EM-Finalwochenendes in Zagreb erhielt die in Topf 2 gesetzte ÖHB-Auswahl am Samstag Weißrussland und damit eines der günstigeren Lose zugeteilt. So wäre etwa auch einer der beiden EM-Finalisten Spanien oder Schweden möglich gewesen.

Für Österreich kommt es damit im Juni in Hin- und Rückspiel zur Revanche für die am 12. Jänner erlittene 26:27-EM-Auftaktniederlage. Der Fehlstart im "Finalspiel" von Vorrundengruppe B hatte Rot-Weiß-Rot vermutlich den Aufstieg gekostet. Die Truppe von Trainer Patrekur Johannesson beendete die Endrunde schließlich als 15. auf dem vorletzten Platz, Weißrussland landete in der Endabrechnung auf Platz zehn. (APA, 27.1.2018)