Wienwert: Deutscher Investor angeblich zu Sanierung bereit

"profil": Laut Anwalt der Gründer Millionen-Spritze für Mutter und Tochter möglich

Wien – Die kurz vor der Insolvenz stehende Wienwert-Mutter WW Holding könnte doch noch gerettet werden. Wie das "profil" in seiner neuen Ausgabe berichtet, soll ein deutscher Investor bereit sein, die Sanierung zu finanzieren und dafür zunächst acht Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Das Nachrichtenmagazin beruft sich bei diesen Angaben auf einen Anwalt der Wienwert-Gründer.

Mithilfe dieser acht Mio. Euro wären die nächsten fälligen Anleihen bedienbar, argumentiert der Rechtsvertreter der beiden Co-Aktionäre – die Gründer halten zusammen zwei Drittel an der Mutter WW Holding AG und, indirekt, auch an der Tochter Wienwert AG. Die Tochter solle eine Finanzspritze von fünf Mio. Euro erhalten. "Eine entsprechende Finanzierungsbestätigung liegt vor", zitierte das "profil" am Samstag in einer Vorabmeldung den Anwalt der Gründer.

Überraschende "Gegenforderung"

Die Gründer haben, was schon länger evident ist, Schulden bei der Mutter WW Holding – ursprünglich sollen es 6 Mio. Euro gewesen sein, zuletzt versuchte die Gesellschaft von den beiden aus ihrer Sicht noch offene 2 Mio. Euro zu erhalten, bis dato vergeblich. Auf diese Forderung haben die Gründer nun überraschend mit einer "Gegenforderung" reagiert, die sich – inklusive fast 500.000 Euro aus kurzfristigen Finanzvorlagen – auf beinahe 4,5 Mio. Euro beläuft. Der diesbezügliche insgesamt achtseitige Schriftsatz des Anwalts der beiden Gründer von Dienstag dieser Woche (23. Jänner) liegt auch der APA vor.

Ursprünglich – Anfang 2016, zum Zeitpunkt des Eintritts des jetzigen Sanierungsvorstands – soll es sich nach Unternehmensdarstellung sogar um mehr als 6 Mio. Euro Schulden gehandelt haben, die die Gründer hatten, diese reduzierten sich vor allem durch eine Gegenrechnung mit den 3,124 Mio. Euro, mit denen man den beiden seinerzeit die Markenrechte abgekauft hat. (APA, 27.1.2018)