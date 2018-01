UNO-Sondergesandter de Mistura fährt zur Sotschi-Treffen

Moskau: Konferenz soll von Vereinten Nationen geführten Friedensprozess nur ergänzen

Damaskus/Sotschi/Wien – Die Vereinten Nationen haben eine Einladung Russlands zur Syrien-Konferenz in Sotschi angenommen. UNO-Sondergesandter Staffan de Mistura werde an dem Treffen in dem russischen Badeort teilnehmen, teilte ein Sprecher von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres am Samstag mit.

Entscheidend für das Akzeptieren des Angebots sei die Zusicherung Moskaus, dass die Konferenz den UNO-geführten Friedensprozess nur ergänzen solle, hieß es. In diesem Sinne seien die Vereinten Nationen zuversichtlich, dass die Konferenz einen wichtigen Beitrag zur Wiederbelebung des innersyrischen Dialogs liefern könne.

Zuvor hatte das größte Oppositionsbündnis seine Teilnahme am "Kongress der Völker Syriens" abgesagt. Es seien im Vorfeld zu wenige Fortschritte erzielt worden, um die Teilnahme zu rechtfertigen, sagte der Delegationsleiter des Syrischen Verhandlungskomitees (SNC), Nasr al-Hariri, am Samstag in Wien.

Russland hat für Anfang der kommenden Woche mehr als 1.000 Teilnehmer zu dem Treffen gebeten. Die diplomatische Offensive wird von vielen skeptisch gesehen, da Moskau ein enger Verbündeter des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad ist. (APA, 27.1.2018)