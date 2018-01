Kriechmayr zeigt bei Garmisch-Abfahrt auf, Feuz gewinnt

Vincent Kriechmayr belegt ex aequo mit Dominik Paris Platz zwei. Dritter Saisonsieg für den Schweizer Beat Feuz

Garmisch-Partenkirchen – Vincent Kriechmayr hat seine gute Form bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen bestätigt. Der Oberösterreicher fuhr mit der relativ hohen Startnummer 19 noch aufs Podest und belegte ex aequo mit dem Italiener Dominik Paris (+0.19) den zweiten Platz. Der Sieg ging zum dritten Mal in dieser Saison an den Schweizer Beat Feuz, der nach Lake Louise und Wengen zum dritten Mal in einer Abfahrt ganz oben steht. Hannes Reichelt (+0.36) wurde hinter Aksel Lund Svindal(+0,28) Fünfter. (red, 27.1.2018)