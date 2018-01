Hosiner sieht bei Niederlage von Union Berlin Rot

Insgesamt drei Ausschlüsse beim 0:1 gegen Nürnberg – Berliner verlieren weiter an Boden

Berlin – Philipp Hosiner hat sich am Freitag in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga eine Rote Karte eingehandelt. Der in der 75. Minute eingewechselte Stürmer flog bei der 0:1-Heimniederlage von Union Berlin gegen den 1. FC Nürnberg in der 89. Minute nach einem Handgemenge mit Edgar Salli ebenso wie der Nürnberger vom Platz.

Den Verlierern, bei denen Christopher Trimmel durchspielte und Christoph Schößwendter nicht im Kader stand, liegen als Achter nun schon zehn Punkte hinter dem ersten Aufstiegsplatz.

Die Nürnberger, die auf den an Muskelproblemen laborierenden Georg Margreitter verzichten mussten, übernahmen zumindest bis Samstag die Tabellenführung. Düsseldorf reicht jedoch bereits ein Remis gegen Kaiserslautern um den Platz an der Sonne zurückerobern. Dagegen verlor Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt durch ein 2:3 (2:0) im Donauderby bei Aufsteiger Jahn Regensburg weiter an Boden.

In Berlin machte der Brasilianer Ewerton in der elften Minute mit seinem ersten Saisontreffer für Nürnberg den siebten Auswärtssieg der Franken in dieser Spielzeit perfekt. In einer turbulenten Schlussphase sah dann zunächst Berlins Toni Leistner wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (83.), sechs Minuten folgten Hosiner und Salli.

Der einstige Aufstiegsaspirant Union wartet bereits seit sieben Spielen auf einen Sieg. Dass es auch im vierten Spiel unter Trainer Andre Hofschneider keinen Erfolg gab, lag nicht zuletzt an der schwachen Chancenverwertung.