Stoch dominiert Qualifikation in Zakopane

Alle sieben Österreicher beim Konkurrenz am Sonntag dabei

Zakopane – Vierschanzentournee-Sieger Kamil Stoch hat am Freitag die Qualifikation für das Weltcup-Skispringen in Zakopane überlegen gewonnen. Der Pole wies nach einem Sprung auf die Höchstmarke von 137 m um 10,1 Punkte mehr als der zweitplatzierte Deutsche Markus Eisenbichler (136,5) auf. Dessen Landsmann Richard Freitag (131,0) wurde Dritter. Alle sieben Österreicher schafften die Qualifikation.

Allerdings klassierte sich keiner in den Top Ten, Stefan Kraft (129,5) war als Elfter wie so oft in diesem Winter der ÖSV-Beste. Dahinter reihten sich aus rot-weiß-roter Sicht Manuel Fettner als 19. (129,0), Clemens Aigner als 20. (129,0), Ulrich Wohlgenannt als 23. (131,0), Gregor Schlierenzauer als 26. (127,0), Michael Hayböck als 29. (125,0) und Manuel Poppinger als 30. (125,5) ein. Der Einzelbewerb ist für Sonntag angesetzt, am Samstag wird ein Mannschaftsbewerb gesprungen (Beginn jeweils 16.00 Uhr). (APA – 26.1. 2018)

Ergebnisse Qualifikation in Zakopane:

1. Kamil Stoch (POL) 160, 4 Punkte (137,0 m) – 2. Markus Eisenbichler (GER) 150,3 (136,5) – 3. Richard Freitag (GER) 149,0 (131,0).

Weiter: 11. Stefan Kraft 139,8 (129,5) – 19. Manuel Fettner 134,7 (129,0) 20. Clemens Aigner 134,4 (129,0) – 23. Ulrich Wohlgenannt 133,0 (131,0) – 26. Gregor Schlierenzauer 129,8 (127,0) – 29. Michael Hayböck 128.5 (125,0) – 30. Manuel Poppinger 127,3 (125,5)