Russische Fahne nur in eigenen vier Wänden

Sportler müssen Trikolore vor Blicken der Öffentlichkeit verbergen

Pyeongchang – Die russischen Sportler dürfen ihre Nationalflagge bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang nur innerhalb ihrer eigenen Unterkünfte verwenden. Die Fahnen müssen dabei stets vor den Blicken der Öffentlichkeit geschützt sein. Das geht aus den am Freitag vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) veröffentlichten Verhaltensregeln für Russlands Athleten in Südkorea hervor.

Darüber hinaus dürfen in Folge des russischen Dopingskandals weder Flagge noch Nationalhymne in irgendeiner Form verwendet werden. Auf IOC-Beschluss müssen die russischen Athleten in Pyeongchang unter neutraler Fahne antreten. Das IOC behält sich vor, nur völlig unbelastete Wintersportler einzuladen. Diese müssten sich bei den Winterspielen vom 9. bis 25. Februar an strenge Regeln halten und die Beschlüsse des IOC in vollem Umfangen akzeptieren, hieß es in der Mitteilung. (APA – 26.1. 2018)