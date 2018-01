TV- und Radiotipps für Sonntag, 28. Jänner

Stoßtrupp Gold, Europastudio: Putin forever, Wahl in Niederösterreich, Italiens verborgene Städte: Venedig, Mit Büchern auf der Flucht, Wiedersehen mit Brundibár

11.05 DISKUSSION

Europastudio: Putin forever – Wohin geht Russland? Warum gibt es offenbar keine Alternative zu Putin? Wie gestaltet sich das Verhältnis Moskaus zu Europa? Gäste dazu bei Paul Lendvai sind Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüth, Politikwissenschafter Gerhard Mangott, Soziologin Anna Schor-Tschudnowskaja und Jacques Schuster, Chefkommentator der Welt. Bis 12.00, ORF 2

16.45 WAHLTAG

Landtagswahl in Niederösterreich Der ORF steigt um 17 Uhr mit einer ZiB Spezial ein, die sich mit einer Sondersendung zur Landtagswahl in Niederösterreich bis 18.30 Uhr fortsetzt. ATV bietet die umfangreichste Berichterstattung. Beginnend mit 16.45 Uhr folgen durchgehend bis 20.15 Uhr Hochrechnungen, Analysen mit Experten und Diskussionen. Auf Puls 4 sind um 17, 18 und 18.45 Uhr Live-Einstiege und Updates zu sehen, Servus TV mischt dann um 18 Uhr mit. Bis 20.15, ORF 2, ATV, Puls 4 und Servus TV

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Naked and Famous und Tricky live Mark Kidel ist Musikjournalist und Filmemacher. Obwohl die Protagonisten seiner Filme Elvis Costello, Boy George, Rod Stewart oder Alfred Brendel heißen, ist er überzeugt, dass die beiden Tätigkeiten wenig miteinander zu tun haben. Er ist zu Gast bei Robert Buchschwenter. Bis 23.50, Okto

20.15 ZWEITER WELTKRIEG

Stoßtrupp Gold (Kelly's Heroes, USA/JUG 1970, Brian G. Hutton) 1944: Im Chaos des ausgehenden Krieges plant ein Grüppchen Deserteure einen Raubzug. Formelhafter Zweiter-Weltkrieg-Abenteuerfilm mit vielen Explosionen und den obligaten ein bis zwei "bedeutungsvollen Dialogzeilen". Donald Sutherland overacts, Clint Eastwood bleibt stoisch. Bis 22.35, Arte

20.15 LAGUNEN

Italiens verborgene Städte: Venedig Der britische Wissenschafter Michael Scott begibt sich in die Unterwasserwelt von Venedig. Er zeigt, wie eine Stadt, mitten im Sumpf gebaut, zu einer der mächtigsten im mittelalterlichen Europa werden konnte. Bis 21.15, Servus TV

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Holocaust-Gedenken – wie antisemitisch ist Deutschland heute? Bei Anne Will diskutieren Künstlerin und Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano, Monika Grütters (CDU), Sawsan Chebli (SPD), Wenzel Michalski (Human Rights Watch Deutschland) und Politikwissenschafter Julius H. Schoeps. Bis 22.45, ARD

22.20 DISKUSSION

Im Zentrum: Die Lehren aus der Niederösterreich-Wahl? Gäste bei Claudia Reiterer sind Karl Nehammer (ÖVP), Harald Vilimsky (FPÖ), Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ), Beate Meinl-Reisinger (Neos), Werner Kogler (Die Grünen) und Politikwissenschafter Peter Filzmaier. Bis 23.25, ORF 2

23.25 DOKUMENTARFILM

Mit Büchern auf der Flucht Was würden Sie mitnehmen, wenn Sie plötzlich gezwungen wären, in ein fremdes Land auszuwandern? Für viele Juden, die Europa in den 1930er-Jahren verlassen konnten, waren es Bücher. Doch viele der jüdischen Emigranten wählten deutschsprachige Kultur- und Geistesgeschichte: Schiller, Lessing, Heine, Schnitzler, Rilke und natürlich Goethe. Bis 0.15, ORF 2

23.20 NS-ZEIT

Hitlers Krieger: Canaris – Der Verschwörer Sein Spionageapparat galt als Hitlers "Wunderwaffe" an der unsichtbaren Front der geheimen Dienste. Durch seine Kontakte zu den Verschwörern gegen das Hitlerregime und seine Ermordung wurde er zu einer Symbolfigur des militärischen Widerstandes: Wilhelm Canaris, Chef des Amtes Ausland/Abwehr, war ein Meister der Tarnung. Bis 0.05, ORF 3

0.15 DOKUMENTATION

Wiedersehen mit Brundibár Die Jugendtheatergruppe der Berliner Schaubühne soll die Kinderoper Brundibár aufführen. Die Hintergründe sind schwere Kost: uraufgeführt im Ghetto Theresienstadt, missbraucht von den Nazis, um der Welt gegenüber die Zustände im KZ zu verschleiern. Als die Jugendlichen nach Theresienstadt reisen, geraten sie dort in den Sog der Geschichte, die ihnen Greta Klingsberg nähebringt. Bis 1.10, ORF 2