Chinesische Studenten absolvierten 200-tägige Schicht "auf dem Mond"

Experiment soll Lebensbedingungen bei längerem Aufenthalt auf dem Mond testen

foto: afp photo / beihang university news centre Die Erde hat sie wieder.

Peking – Mars-500 hieß ein 2010/2011 in Moskau durchgeführtes Isolationsexperiment, mit dem die Auswirkungen eines Langzeitsausharrens unter beengten Umständen getestet wurden. Die sechs Testpersonen dienten als Versuchskaninchen für mögliche Marspioniere der Zukunft.

Ein vergleichbares Experiment wird derzeit auch in China durchgeführt – angelegt allerdings in kürzeren Schichten, entsprechend dem deutlich näheren "Ziel": Denn hier geht es um die Simulation eines Mondflugs samt Aufenthalt auf dem Erdtrabanten.

Erste Reaktionen

Nach 200 Tagen in Isolation haben nun vier Studenten der Pekinger Beihang-Universität ihr Labor verlassen, in dem sie wie auf dem Erdtrabanten lebten. Der Versuch habe sie psychisch bis an die Grenzen gehen lassen – vor allem bei drei Stromausfällen, sagte der Chefdesigner des Testmoduls, Liu Hong, gegenüber der Nachrichtenagentur Xinhua.

Insgesamt soll die Testphase ein Jahr dauern. Im Mai 2017 ließen sich zunächst vier Studenten, zwei Männer und zwei Frauen, für 60 Tage von der Außenwelt isolieren, anschließend wurden sie von der jetzigen Testgruppe abgelöst. In der dritten Phase kehrt die erste Gruppe zurück, um nochmals 105 Tage in dem "Mondpalast" genannten Labor auf dem Campus der Pekinger Universität zu leben – addiert sind das genau 365 Tage.

Infrastruktur für die Zukunft

Das Labor verfügt über zwei Module, in denen Pflanzen angebaut werden, sowie über einen Wohnbereich. In dem 42 Quadratmeter großen Wohnbereich befinden sich vier Schlafzellen, ein Gemeinschaftszimmer, ein Badezimmer, ein Raum für die Abfallaufbereitung sowie ein Raum für die Aufzucht von Tieren. Die menschlichen Abfälle werden durch Bio-Gärung aufbereitet, die Pflanzen mit Nebenprodukten aus Lebensmittelabfällen gedüngt.

Nach derzeitiger Planung will China seine ersten Raumfahrer bzw. Taikonauten in etwa zehn Jahren auf den Mond schicken. Das Projekt dient aber schon jetzt der Vorbereitung auf längere Aufenthalte auf dem Mond.

Um gegenüber den USA, der EU und Russland aufzuholen, steckt die Volksrepublik Milliarden in ihre Raumfahrtprojekte. Ziel ist es, bis zum Jahr 2022 eine eigene bemannte Raumstation aufzubauen – dann endet nämlich (voraussichtlich) die Mission der Internationalen Raumstation ISS. (APA, red, 26. 1. 2018)