TV- und Radiotipps für Samstag, 27. Jänner

Der gefährliche Weg zum Mount Everest, Vicky Cristina Barcelona, Das ewige Leben, Die fetten Jahre sind vorbei, Der Knochenmann, Die Frau in Gold, Ich seh Ich seh

SWITCH LIST

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Die Themen bei Peter Resetarits: 1) Probleme bei der 24-Stunden-Betreuung: Was passiert, wenn man im Alter auf fremde Hilfe angewiesen ist? 2) Nach der Geburt im Koma: Trotz auffälliger Beschwerden habe ein Arzt eine schwangere Frau nicht über mögliche Komplikationen aufgeklärt. Bis 18.20, ORF 2

19.30 GIPFELSTÜRMER

Der gefährliche Weg zum Mount Everest Eine Dokumentation über den Ehrgeiz, das Abenteuer und den Wunsch eines jungen Tibeters, den Gipfel des Mount Everest zu erreichen. Der Film erzählt die ganz persönliche Geschichte des jungen Soldor. Er wächst in einer Zeit rasanter gesellschaftlicher Veränderungen heran und träumt von einem besseren Leben als Sherpa. Bis 20.15, Arte

20.15 DREIECKSBEZIEHUNG

Vicky Cristina Barcelona (E/USA 2008, Woody Allen) Rebecca Hall, Javier Bardem, Penélope Cruz und Scarlett Johansson purzeln in einen amourösen Kuddelmuddel. Eindeutig einer der besseren Filme von Woody Allen. Bis 21.45, ZDF neo

stadtkino filmverleih

20.15 BRENNER I

Das ewige Leben (Ö 2015, Wolfgang Murnberger) Der mittellose Privatdetektiv Simon Brenner (Josef Hader) kehrt nach Graz, die Stadt seiner Jugend, zurück. In Puntigam hat er ein desolates Haus geerbt. Während der Konfrontation mit seinen Jugendfreunden, seiner Jugendliebe und seiner großen Jugendsünde kommt es zu Morden und zu einem verhängnisvollen Kopfschuss. Als Brenner aus dem Koma erwacht, macht er sich auf die Suche nach seinem Mörder – obwohl alle behaupten, er sei es selbst gewesen. Die vierte Verfilmung gleichnamiger Wolf-Haas-Krimis gehört zum Besten, was der österreichische Film zu bieten hat. Mit Tobias Moretti, Nora von Waldstätten und Roland Düringer. Bis 22.10, ORF 1

foto: orf

21.40 SATIRE

Die fetten Jahre sind vorbei (D/Ö 2004, Hans Weingartner) Die Geschichte von jungen Rebellen, die aus Versehen einen zum Bonzen mutierten Altachtundsechziger entführen und erfahren, dass echte Gerechtigkeit auch nur eine Hypothese ist. Das Jugenddrama fragt nach den politischen Möglichkeiten der jüngsten Generation. Mit Daniel Brühl und Julia Jentsch. Bis 23.40, One

22.20 BRENNER II

Der Knochenmann (Ö 2009, Wolfgang Murnberger) Die dritte Verfilmung eines Wolf-Haas-Romans, bei der "schon wieder was passiert ist": Brenner (Josef Hader) sucht auf dem steirischen Hendlgasthof Löschenkohl nach einem verschwundenen Mann und findet nicht nur Knochen, sondern auch eine Wirtin, die es ihm angetan hat. Birgit Minichmayr, Christoph Luser und Josef Bierbichler sind ihm keine große Hilfe. Bis 0.20, ORF 1

23.20 RESTITUTION

Die Frau in Gold (Woman in Gold, GB 2015, Simon Curtis) Helen Mirren kommt als Erbin Maria Altmann mit ihrem Anwalt nach Wien, um Österreich auf Herausgabe des millionenschweren Porträts ihrer Tante, Adele Bloch-Bauer, in Gold von Gustav Klimt zu verklagen. Bis 1.00, MDR

23.25 GESCHÄFTLICH

Traffic – Die Macht des Kartells (Traffic, USA/D 2000, Steven Soderbergh) US-Regierung, Polizei und Militär befinden sich mitten in einem Kampf gegen Drogen, das einflussreiche Mitglied eines mexikanischen Kartells wird festgenommen. Doch dann springt seine Frau für ihn ein und führt das Geschäft weiter. Mit Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones und Benicio del Toro. Bis 1.45, Servus TV

23.45 HOLOCAUST

Ein Leben für ein Leben – Adam Hundesohn (Adam Resurrected, D/ISR/USA 2008, Paul Schrader) Ein Bild von Grausamkeit: Im KZ wurde der jüdische Häftling Adam Stein wie ein Hund gehalten, und zwar buchstäblich: Ein Aufseher lässt ihn apportieren. Jahre später landet er im Irrenhaus und trifft auf ein Kind, das ein Hund sein will. Jeff Goldblum und Willem Dafoe nach Yoram Kaniuks Roman. Bis 1.25, RBB

0.20 HORROR

Ich seh Ich seh (Ö 2014, Veronika Franz und Severin Fiala) Ein einsames Haus auf dem Land. Zehnjährige Zwillingsbuben (Lukas und Elias Schwarz) warten auf ihre Mutter (Susanne Wuest). Als diese nach einer Schönheitsoperation einbandagiert nach Hause kommt, ist nichts mehr wie vorher. Die Kinder beginnen zu bezweifeln, dass diese Frau tatsächlich ihre Mutter ist, und versuchen, die Wahrheit herauszufinden. Zu Recht mehrfach ausgezeichnet, mit großartigen Zwillingen. Gruselig gut! Bis 1.55, ORF 1