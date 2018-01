Watabe siegt in Seefeld – Klapfer Achter

Elfter Weltcupsieg für den Japaner

Seefeld – Akito Watabe hat am Freitag zum Auftakt des Nordic Combined Triples in Seefeld den Einzelbewerb gewonnen und damit seinen elften Weltcup-Sieg, den zweiten in dieser Saison, gefeiert. Der Japaner setzte sich nach einem Sprung und einem 5-km-Langlauf im Zielsprint 0,5 Sekunden vor dem nach dem Springen führenden Norweger Jarl Magnus Riiber durch. Dritter wurde der Deutsche Fabian Rießle.

Als bester Österreicher landete Lukas Klapfer an der achten Stelle. (APA, 26.1.2018)

Ergebnisse Einzelbewerb (ein Sprung Normalschanze, 5 km Langlauf):

1. Akito Watabe (JPN) 11:22,3 Minuten (2. im Springen/27. im Langlauf) – 2. Jarl Magnus Riiber (NOR) +0,5 Sekunden (1./41.) – 3. Fabian Rießle (GER) 32,4 (6./14.) – 4. Jan Schmid (NOR) 37,8 (3./46.) – 5. Yoshito Watabe (JPN) 47,2 (4./34.) – 6. Kristjan Ilves (EST) 57,6 (5./36.).

Weiter: 8. Lukas Klapfer (59,0 (23./2.) – 12. Lukas Greiderer 1:01,3 Minuten (11./16.) – 16. Mario Seidl 1:04,9 (19./10.) – 21. Wilhelm Denifl 1:19,9 (22./24.) – 31. Philipp Orter 1:38,8 (28./23.) – 32. Bernhard Gruber 1:40,4 (34./19.) – 34. Martin Fritz (AUT) 1:45,6 (24./39.) – 43. Paul Gerstgraser 2:32,7 (48./4.) – 47. Franz-Josef Rehrl 2:48,3 (43./47.) – 51. Bernhard Flaschberger (alle AUT) 3:31,4 (51./35.)

Weltcupstand nach 10 von 22 Bewerben:

1. Schmid 608 Punkte – 2. A. Watabe 495 – 3. Johannes Rydzek (GER) 446 – 4. Jörgen Graabak (NOR) 422 – 5. Rießle 387 – 6. Espen Andersen (NOR) 371.

Weiter: 9. Klapfer 266 – 11. Denifl 195 – 14. Seidl 184 – 22. Rehrl 104 – 29. Fritz 60 – 30. Greiderer 59 – 34. Gruber 37 – 39. Orter 23 – 49. David Pommer (AUT) 6

Weitere Bewerbe des Seefeld-Triples: Samstag (10.45 Uhr/15.45 – 1 Sprung, 10 km), Sonntag (12.30/15.30 – 2 Sprünge, 15 km)