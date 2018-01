Erinnerungen: Die Oma und das junge Österreich

Die Großmutter des STANDARD-Redakteurs Wolfgang Weisgram hat eine Monarchie, zwei Demokratien und eine Diktatur, fünf Währungen, zwei Geldentwertungen und zwei veritable Weltuntergänge erlebt. Erinnerungen an die Zeit, als Österreich auf die Welt kam

Die Schupf'n der Oma hatte, wenn auch keine strenge Ordnung, so doch eine klare Geografie. Vorn lagerte die alte Frau ihr zur Ofenfertigkeit gehacktes Brennholz. Dann folgte ein verriegelbarer Verschlag, in dem die Gartenwerkzeuge und ähnlich Wertvolles gelagert wurden. Und an den schloss sich ein finsterer Kobel an, in dem die Hendln ihre Eier legten und aufsaßen, wenn es draußen dunkelte und ihr Urinstinkt sie wegtrieb von den Füchsen und Mardern und anderem Raubzeug.

Links davon aber, gleich neben der Mistluck'n, ging es über zwei hölzerne Stufen in den Menschenkobel, der angebaut war an die Schupf'n, hintaus zum Misthaufen. Hierher – das war allgemeines, von den Vorvätern und deren Müttern schon überliefertes Wissen – hatte selbst der Kaiser zu Fuß zu gehen im Fall des Falles. Saukalt war es dort im Winter. Im Sommer stickig und stinkend heiß. Dann waren die Fliegen wie ein Symphonieorchester: viele auf engem Raum.

foto: getty images / istockphoto, paul frederik lindner Österreich – der Begriff ebenso wie das Land – war der Oma in allen Turbulenzen zur stabilen Lebenskonstante geworden.

Gezimmert war der Menschenkobel aus grau gewordenen Brettern, Schwartlingen hauptsächlich, billige Sägewerksabschnitte. Eine Wand – sitzperspektivisch die rechte – war, wohl isolierend gemeint, dick tapeziert mit alten Zeitungen. So alt, dass sie das eben erst ins Lesen gekommene Kind besonders faszinierten. Aus den ganz frühen 1930ern müssen die Zeitungen gestammt haben. Eher noch aus dem Jahrzehnt davor. Die Schrift – Fraktur – war verblasst, aber doch noch zu lesen. Welche Zeitungen es gewesen sind, entschwand dem Enkelgedächtnis, so es dort überhaupt je Platz gefunden hatte. Aber diese Wand hat dem Enkel das Bild grundiert, das er sich nach und nach gemacht hat von den Anfängen jenes Österreich, in das hinein er nun gerade aufwuchs. Mit kindlicher Selbstverständlichkeit. Aber doch auch mit häufigem Staunen und zeitweiligem Unglauben.

Das grob gerasterte Foto eines Krückengehers war zu sehen an der Zeitungswand. Kriegsversehrte waren zwar dem Enkel ein durchaus vertrauter Anblick, aber gedächtniswirksam irritiert, fast verstört hat ihn der Titel über dem Bild: "Eine verlorene Jugend". So was – Jugend, verloren – ist ihm fremd gewesen. Im Bildtext war von Ausgesteuerten die Rede, von Arbeitssuchenden, von Elenden und Notleidenden. Von Hungernden! Dem andauernd bärenhungrigen – und darum bei der Oma immer wieder besonders gut aufgehobenen – Enkel klang das seltsam übertrieben. Märchenhaft lebensfern beinahe.

Es war einmal ein Land

Doch viel anders – das ist dem Enkel später erst klargeworden – hätte man über den Anfang des neuen Österreich ohnehin nicht erzählen können. Der große Joseph Roth begann eine Geschichte übers Ende des alten so: "Es war einmal ein Kaiser." Aber dann? Was dann? Dann war einmal ein Land, von dem keiner eine rechte Vorstellung hatte, was, wie, warum es da war, wovon seine Bewohner und deren Kinder sich ernähren und wie überhaupt sie durchs Leben sich gfretten könnten. Ein notiges Land war es, eines, das von sich selbst so überzeugt war, dass es in seiner Gründungsurkunde gleich vorsorglich das eigene Ende proklamierte. Auf dass niemand sich wundern möge.

Die Oma erzählte davon so: "Die Zeit nach dem ersten und dem zweiten Krieg – das kannst gar nicht vergleichen." Hunger, wirklichen Hunger, das habe es nach 1945 nicht gegeben. 1918 dagegen sei eine echte Not gewesen. Wie sehr, das vermochte die Oma beiläufig zu illustrieren. Rüben etwa – Hauptersatznahrung der Kriegswinter – konnten ihr jede Mahlzeit vermiesen. Aber wenn der Enkel das zweifingerdicke, schwabbelige Fette vom Suppenfleisch fuzelte, lud sie sich das gerne auf den Teller und kaute und lutschte mit Genuss. Die zeitungstapezierte Menschenkobelwand und diese offenbar überwältigende Gaumenfreude erinnert der Enkel bis heute als etwas Gemeinsames. "Das Fette, an dem ich würge: Österreich." Peter Handkes gleichermaßen klugen wie klugscheißenden Satz hätte die Oma nie verstanden. Und zwar weder noch.

Dieses Österreich ist erst im Lauf des Jahres 1918 auf die Welt gekommen. Die Oma war da 21 oder 22 Jahre alt; Pfarr- und Standesamtsdaten divergierten um ein Jahr, was sie manchmal zu einiger Koketterie genutzt hat. Ein paar Jahre zuvor – 16 oder 17 ist sie gewesen – war sie vom Nordwald, fast schon im Böhmischen drinnen, in die prachtsprühende, mit unzähligen Hoffnungen, Gläubigkeiten, Sehnsüchten und Zuversichten prallgestopfte Reichshaupt- und Residenzstadt "in' Dienst" gegangen. Stubenmädchen war sie erst, Kindermädchen dann und schließlich – darauf war sie stolz bis ins hohe Alter – Köchin. Ihrer deutschen Muttersprache zum Trotz galt sie, die Tomašek Hannerl, wohl als eine der unzähligen böhmischen Köchinnen, welche die vielen Geschmäcker des großen Reiches zur Wiener Küche veredelt haben. Nicht nur ihr Blick auf die Geschichte war stets der auf die Unterseite; sie erlebte sie passiv, buchstäblich in der Leideform.

foto: apa Ein offizielles Hochzeitsfoto von Kaiser Karl I. und Kaiserin Zita aus dem Jahr 1911.

Fraglos ein Wunder

Am 14. Jänner 1918 wurde – das hat die Oma sicher auch in der Küche der Herrschaft mitgekriegt – die Mehlration noch einmal um die Hälfte gekürzt. In den Wiener Neustädter Daimler-Motorenwerken begann daraufhin ein Streik, der bald das ganze Reich erfasste. Insgesamt 700.000 österreichisch-ungarische Arbeiter – und vor allem auch Arbeiterinnen – forderten im nunmehr schon zweiten Hungerwinter vehement nicht nur Brot, sondern endlich auch Frieden. Gemeinsam mit den Januarstreikenden in Deutschland sollte der Rückenwind der russischen Oktoberrevolution im vergangenen November genutzt werden zum kräftigen Gegenwind für die gerade ablaufenden Muskelspielchen in den Friedensverhandlungen im Osten. Am 1. Februar revoltierten deshalb gar die k. u. k. Matrosen in Kotor. In Brest-Litowsk wurde der östliche Kriegsschauplatz tatsächlich befriedet. Besiegfriedet, wie man leider dazusagen muss. Denn das Muster dieses Diktats – am 9. Februar mit der Ukraine, am 3. März mit Russland – wurde als Blaupause genommen für die späteren Pariser Vororteverträge. Und damit als Grundlage für das weitere Unglück nicht nur dieses nun allmählich sich abzeichnenden Österreich im 20. Jahrhundert.

Die im Osten frei gewordenen Truppen schickte der junge Kaiser Karl an die italienische Front; sogar die allmählich aus der Kriegsgefangenschaft auf oft abenteuerliche Weise heimströmenden Soldaten. In rasch zusammengewürfelten Einheiten sollten die deshalb klarerweise sehr Verbitterten in den zwei noch folgenden Piaveschlachten den Siegfrieden in die Poebene tragen. Stattdessen gaben sie dem alten Reich den Gnadenschuss und vollendeten damit endgültig die nationalistischen Ambitionen des 19. Jahrhunderts.

Es war in dieser Zeit zwischen der zweiten Piaveschlacht im Juni und der letzten im Oktober, da das Bild, das Österreich am Ende abzugeben haben würde, Konturen annahm. Das nationale Selbstbestimmungsrecht, das US-Präsident Woodrow Wilson im Punkt zehn seiner 14 Friedenspunkte festgeschrieben hatte, wurde nun endgültig als Zerschlagung des Reichs interpretiert; die vorläufige tschechoslowakische Exilregierung unter Tomáš Masaryk offiziell anerkannt.

Verwehrte Segnungen

Österreich war nun, erstmals in seiner Geschichte, ein nur auf sich selbst bezogener Kleinstaat, dem noch dazu die so modern gewordenen Segnungen nationaler Selbstverwirklichung versagt blieben. Denn dass die Österreicher sich, erstmals in der Geschichte, als Österreicher zu fühlen hätten, war weniger als ein schlechter Scherz. Die Österreicher, die nun als solche angesprochen werden sollten per Dekret, waren in ihrer großen Mehrzahl seit jeher Deutsche, auch wenn sie, wie die Oma, Tomaschek hießen. Aber Deutsche im engeren, nationalen Sinn durften sie eben nicht sein. Es galt das Anschlussverbot von St. Germain. Der Artikel 2 des Staatsgründungsgesetzes vom 12. November 1918 – "Deutsch-Österreich ist Bestandteil der deutschen Republik" – fiel dem Siegerwillen zum Opfer.

Es ist fraglos ein Wunder, dass dann zumindest im zweiten Anlauf es gelang, Österreich als ehrlich gefühlte Heimat weitgehend außer Streit zu stellen. Und das, obwohl die Frage, ob man nun eine Nation sei oder diese doch eher eine ideologische Missgeburt, die einschlägig erregbaren Disputanten sehr beschäftigen konnte. Als Jörg Haider einst Letzteres in den Raum stellte, war debattenmäßig gar Feuer am Dach. Als aber Robert Menasse unlängst Ähnliches im STANDARD-RONDO anmerkte – "Keine Definition von Nation trifft auf Österreich zu" –, nahm man das mit löblicher Ruhe zur Kenntnis.

Beide aber haben natürlich recht, auch wenn man das Wort Missgeburt vielleicht relativieren könnte. Denn Geschichte – da hatte die Oma sehr recht – ist retrospektiv vor allem immer eines: verschüttete Milch. Ob Missgeburt, Ausgeburt oder reine Kopfgeburt: Österreich, dieses unser heutiges Österreich, hat es 1918 halt irgendwie auf die Welt geschafft. Und auf der sich dann im Großen und Ganzen eh recht ordentlich gemausert vom notigen Hungerleider, von dem die Menschenkobelwand erzählte, bis zur heutigen Wohlleben-Selbstverständlichkeit. Aber ja: Eine schwierige, stets brüchige und tatsächlich auch oftmals gebrochene Entwicklung war das schon in den vergangenen 100 Jahren.

foto: apa "Die kalte Sonne der Habsburger erlosch, aber es war eine Sonne gewesen", schrieb Joseph Roth in seinem 1920 erschienenen Essay über das Begräbnis des letzten Kaisers.

Völkerkerker und Schutzraum

1918 ging das alte Österreich, das Gegenteil beinahe des neuen, verloren; zum Schaden der nachfolgenden Jahrzehnte, wie so mancher hellsichtig spürte. Die Juden ganz besonders. Für sie war das alte Österreich nämlich eher kein Völkerkerker, sondern fast wie ein Schutzraum. In seinem Drama 3. November 1918 lässt Franz Theodor Csokor nicht zufällig den jüdischen Regimentsarzt Grün seinem verstorbenen Oberst "Erde aus Österreich" ins Grab nachwerfen, im Gegensatz zu den Kameraden, die das mit "Erde aus Ungarn, Erde aus Polen, Erde aus Kärnten, slowenischer Erde, tschechischer Erde, italienischer Erde" getan haben. Der schon erwähnte Joseph Roth litt zunehmend und zunehmend trunkbefördernd unterm Verlust des Reiches, dessen Grabredner er spätestens mit der Saga derer von Trotta im Radetzkymarsch und in der Kapuzinergruft geworden ist. In dem schon zitierten 1920 erschienenen Essay über das Begräbnis des letzten Kaisers schreibt er: "Die kalte Sonne der Habsburger erlosch, aber es war eine Sonne gewesen."

Der letzte Kaiser, das hat die Oma nicht anders gesehen, war ihm Franz Joseph gewesen, der am 21. November 1916 starb und am 30. zu Grabe getragen wurde. Joseph Roth war "einer seiner vielen Soldaten der Wiener Garnison, in der neuen, feldgrauen Uniform, in der wir ein paar Wochen später ins Feld gehen sollten, ein Glied in der langen Kette, welche die Straßen säumte". Am Straßenrand stand auch Bruno Kreisky. Und die Oma, wie sie nicht nur einmal erzählt hat, auch. Sie und alle anderen hatten – das wurde vielfach bezeugt – das sichere Gefühl, an diesem 30. November 1916 habe das jahrhundertealte Habsburgerreich aufgehört zu existieren. Karl war nicht einmal mehr eine Marginalie.

1918, 1938, 1948

Das Ende des alten Österreich war auch das Ende einer übernationalen Ordnung in Mitteleuropa. Bis zumindest 1989 ist das unmittelbar zu verspüren gewesen. Denkt man an die balkanischen Kriege oder auch nur die aktuellen, so starrköpfig rückwärtsgewandt anmutenden Visegrád-Irritationen, aber wohl bis heute. Das Jahr 1938 mit dem "Anschluss" Österreichs, der Zerschlagung der Tschechoslowakei und der anschließenden Katastrophe; 1948 mit der Sowjetisierung der Nachfolgestaaten: Nichts davon ist zu verstehen ohne 1918. Und das wiederum nicht ohne 1848, als das 19. Jahrhundert die Demokratie und die Nation so eng aneinanderknüpfte, dass wir uns bis heute das eine ohne das andere nur schwer vorstellen können, wie die aktuellen Reden aus, nach und um Brüssel sehr schön – oder eben nicht schön – belegen.

František Palacký, der große tschechische Historiker und Politiker, begründete 1848 sein Fernbleiben von der revolutionären gesamtdeutschen Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche nicht bloß damit, dass er, der Tscheche, sich eben nicht als Deutscher fühle. Sondern vor allem mit der mit der Gründung eines nationaldeutschen Reiches einhergehenden Schwächung Österreichs. "Wahrlich", so schrieb Palacký im April 1848, "existierte der österreichische Kaiserstaat nicht schon längst, man müsste im Interesse Europas, im Interesse der Humanität selbst sich beeilen, ihn zu schaffen."

Palacký entwarf die Vision eines starken Bundes gleichberechtigter Nationen an der Donau. Nur ein solcher könne den kleinen, hier gewissermaßen ineinander siedelnden Völkern – "Slawen, Walachen, Magyaren und Deutschen, um den Bulgaren, Türken und Schkipetaren (sic!) nicht zu gedenken" – vorm Zugriff einer "russischen Universalmonarchie" Schutz bieten; und, unausgesprochen, vor der drohenden Hegemonie eines großen National-Deutschland. Nichts charakterisiert besser die auch machtpolitische Idiotie der kalten Sonne, als dass der Palacký’'sche Entwurf erst am 16. Oktober 1918 als "Völkermanifest" von Karl dem Letzten aufgegriffen wurde, wenigstens für die cisleithanischen Lande.

foto: nora schuster / imagno / picturedesk.com "Wir haben eine Nationalbank und eine Nationalmannschaft, daher sind wir eine Nation", predigte Bruno Kreisky in herzerweichendem Pragmatismus.

Österreich ist, was am Ende grad noch übrig bleibt

Da war allerdings längst alles schon zu spät. Die angesprochenen Völker haben den Kaiser nicht einmal mehr ignoriert. Die Siegermächte konnten gar nicht anders, als den Zentrifugalkräften und dem "sacro egoismo" Italiens Rechnung zu tragen. Ob Georges Clemenceau, Frankreichs Ministerpräsident, wirklich gesagt hat "L'Autriche c'est qu'il reste", darf bezweifelt werden. Empfunden aber wurde es allgemein so: Österreich ist, was am Ende grad noch übrigbleibt.

Die Oma hat eine Monarchie, zwei Demokratien, eine Diktatur, eine Despotie, eine daran anschließende Fremdherrschaft, fünf Währungen, zwei Geldentwertungen und zwei veritable Weltuntergänge erlebt. Österreich – der Begriff ebenso wie das Land – war ihr in all diesen Turbulenzen zur stabilen Lebenskonstante geworden. Dieser Umstand sollte nicht unterschätzt werden bei der Herausbildung des mittlerweile robusten Nationalbewusstseins. Nach dem ersten Weltuntergang blieb die Oma noch das eine oder andere Jahr in der not- und hungerleidenden Stadt. In den Bürgerhaushalten war keine Arbeit mehr. Sie nahm den feschen Dragoner, den sie von daheim gekannt hatte, zum Mann. Der hatte da längst schon den Säbel abgelegt. Stattdessen griff er zur Jagdflinte, um sich bei den Waldherren zu verdingen. Gemeinsam kehrten sie in den Nordwald zurück.

Als die Oma starb – da war sie 80 oder 81 Jahre alt –, stand Bruno Kreisky noch voll im Saft. "Wir haben eine Nationalbank und eine Nationalmannschaft, daher sind wir eine Nation", predigte er in herzerweichendem Pragmatismus. Diese Nation aber hatte – oft schleicht sich die Geschichte ja hinterrücks in die Gegenwart – auch da noch einen spürbaren Ostdrall, gegen den sich zu stemmen erst später staatsfesch geworden ist. Damals, als die Oma anfing, gebeugt zu gehen, hieß es: "Das neutrale Österreich ist eine Brücke zwischen Ost und West." Das freilich war damals, als der 22-jährige Joseph Roth, der fünfjährige Bruno Kreisky, die 17- oder 18-jährige Oma und all die anderen feierlich das alte Österreich zu Grabe trugen, auch nicht anders. Man braucht daraus keine Ideologie zu machen. Ein bisserl Geografie tät' schon reichen, um zu verstehen, dass zum Beispiel der so wackere heutige Kampf gegen Entsenderichtlinie oder Grenzpendlerei wenig mehr ist als der gegen die Windmühlen erdkundlicher Gegebenheiten. Auch das Wiederzusammenfinden kann mühsam sein.

Lehrreiche Stuhlgänge

Nie, erzählte die Oma immer wieder, sei sie im Ausland gewesen. Ob sie denn nicht – wie ebenfalls oft erzählt – am Balaton auf Sommerfrische gewesen sei mit der Herrschaft? "Am Plattensee natürlich schon." Und drüben, zum Beispiel im nahen Jindřichův Hradec? "In Neuhaus auch." Damals. Jetzt, mitten in den 1960ern, schien das dem Enkel nicht weniger märchenhaft. Ein heimtückischer Stacheldraht durchschnitt ja das Land, ein paar Meter sogar hinter der eigentlichen Grenze, sodass Spaziergänger unversehens in des Teufels Küche geraten konnten. 1968 ging diese Grenze für einen kurzen, großen historischen Augenblick auf. Das Wort Tauwetter beschreibt ganz gut auch das Gefühl des diesbezüglich ja noch unbedarften Enkels.

An der Zeitungswand im Menschenkobel war ein Nagel eingeschlagen. An dem hingen ebenfalls Zeitungen, gerissen zu handlichen Vierecken. Das Lesen war da manchmal wie ein Puzzlespiel, was ihm einen zusätzlichen Reiz verlieh, sodass der Enkel am Ende des Sommers die Geschichte von Alexander Dubček und der real existierenden russischen Universalmonarchie nicht nur aus den aufgeregten Erzählungen der Großen kannte. Nicht bloß leer-, auch lehrreiche Stuhlgänge sind das gewesen.

Im Hendlkobel lag nur das eine Gipsei. Da war also nichts abzunehmen. Der Enkel füllte das leere Schwingerl mit Ofenholz. Die Oma hatte versprochen, etwas zu kochen, worin der Enkel sich vergraben konnte, wie man so sagt. Slepisuppe mit Schöberl, so hieß das bei der Oma. Slepý – das erfuhr der Enkel zu spät, um fragen zu können, woher die Oma diesen Namen hatte: aus der Nachbarschaft oder den böhmischen Küchen Wiens – ist tschechisch und heißt blind. Blinde Suppe: Das war sie, diese herrlich fettaugige, eingebrannte, gekümmelte und paprizierte Rahmsuppe mit dem Bramburi-Schöberl, von dem der Enkel das ganze Blech hätte verdrücken können. Ohne weiteres. (Wolfgang Weisgram, 27.1.2018)