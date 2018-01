Wien, die unwillige Zuwandererstadt

Wien hatte stets große Zuwanderungswellen: um 1900 Tschechen und Juden, nach 1945 "Volksdeutsche", ab den 1960ern jugoslawische und türkische "Gastarbeiter", zuletzt EU-Osteuropäer, ganz zuletzt Flüchtlinge – und immer Probleme

Unter den Vorfahren des früheren Bundeskanzlers Franz Vranitzky (geboren 1937 in Wien) waren Zuwanderer (aus dem slawischen Teil der Monarchie); unter den Vorfahren des heutigen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache (geboren 1969 in Wien) waren Zuwanderer (aus dem "Sudetenland" im heutigen Tschechien). Unter den Vorfahren des heutigen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen (geboren 1944 in Wien) waren Zuwanderer aus den Niederlanden, Estland und dem Deutschen Reich.

Und so könnte man endlos fortsetzen, mit all den Wiener Prominenten, die tschechischen, ungarischen, italienischen, serbischen, kroatischen, polnischen, deutschen oder "volksdeutschen" etc. "Migrationshintergrund" haben.

Wien war immer eine Stadt der Zuwanderer. Zunächst als Erbe der Monarchie. Dann der ungeheuren Verwerfungen durch den Zweiten Weltkrieg. Zuletzt durch die gewollte Arbeitsmigration ab den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Und zuallerletzt durch die überwiegend muslimische Fluchtbewegung aus dem Nahen Osten 2015/16.

Jeder zweite Wiener mit Migrationshintergrund

Und es hat in den letzten 100 Jahren immer wieder massive, ja mörderische Reaktionen auf die große Zuwanderung gegeben. Wie das heutige Wien (und natürlich Österreich insgesamt) mit diesem Problem fertigwird, entscheidet das Schicksal der nächsten Jahrzehnte. Die Aufgabe ist, das besser zu bewältigen als vor 100 Jahren und mehr.

Was ist der aktuelle Zuwanderungsstatus von Wien? Da fliegen viele Zahlen und etliche Definitionen herum, die doch einen beträchtlichen Unterschied machen. Eine griffige Formulierung lautet: Jeder zweite Wiener hat Migrationshintergrund. Das folgt der Definition der Wiener MA 17 (Integration): fremde Staatsbürgerschaft, selbst im Ausland geboren oder mindestens ein Elternteil im Ausland geboren – macht ca. 50 Prozent.

Die Statistik Austria definiert es enger: ausländische Staatsbürgerschaft, selbst im Ausland geboren oder beide Eltern im Ausland geboren – macht 42,8 Prozent.

Die neueste und womöglich "fairste" Definition lautet: ausländische Staatsbürgerschaft oder selbst im Ausland geboren. Diese Definition stammt von der MA 23 (Wirtschaft, Arbeit, Statistik) der Stadt Wien und ist auch im Jahrbuch 2017 der Stadt Wien so aufgeführt. Die Argumentation: "Ahnenpassforschung" ist nicht mehr zeitgemäß. Es sei nicht ganz fair, bei jemandem, der dauerhaft in der Stadt lebt, sei es als österreichischer, sei es als ausländischer Staatsbürger, die Eltern da mit hineinzuziehen. Auch bei dieser Definition kommt man auf 39,3 Prozent Einwohner von Wien mit "Migrationshintergrund".

Sieht man sich die nach diesen Kriterien gemessene Entwicklung seit 2011 im Statistischen Jahrbuch 2017 der Stadt Wien an (Auszug aus der Tabelle), so kommt man auf interessante Ergebnisse: Keineswegs stellen die Türken, wie oft vermutet, die größte Gruppe mit "Migrationshintergrund", und ihre Zahl blieb stabil: von 74.000 auf 77.000 heute. Die größte Gruppe sind die Serben (100.000), gefolgt von Türken, Polen (53.000) und Deutschen (57.000). Tatsächlich war die Zuwanderung ab 2011 hauptsächlich eine aus der EU, im Wesentlichen Deutschland und Osteuropa, wobei Polen, Ungarn, Rumänen die größten Zuwächse hatten.

Ängste vor Islamisierung

Doch die überwiegend muslimische Zuwanderung 2015/16 verstärkte schon vorher existente und von der politischen Rechten geschürte Ängste vor "Islamisierung". Die Flüchtlingswelle spiegelt sich in der Verdoppelung der Zuwanderung aus Asien von 64.000 auf 113.000 wider, da sind die Syrer (nicht extra ausgewiesen) und die Afghanen (auf 16.000 vervierfacht) mit dabei.

Das erinnert an die schweren Konflikte im Zusammenhang mit den beiden großen Zuwanderungswellen vor über 100 Jahren, in der Monarchie: die Juden und die Tschechen. Im Ersten Weltkrieg lebten rund 300.000 Tschechen und Slowaken in Wien, das damals rund zwei Millionen Einwohner hatte. 1910 lebten 175.318 Juden in Wien (8,3 Prozent), während des Weltkriegs erhöhte sich die jüdische Bevölkerung um weitere 125.000 Personen. Die überwiegend bitterarmen, rückständigen und durch ihren Habitus auffälligen "Ostjuden" stießen sofort auf Ablehnung.

Nach dem Krieg ging die Zahl der Flüchtlinge rapide zurück, aber es lebten 180.000 Juden weiter in Wien, und der Antisemitismus verfestigte und verstärkte sich – mit bekannten Konsequenzen.

Tschechisch war verpönt

Ähnlich, wenngleich nicht ganz so rabiat war die Haltung gegenüber den zugewanderten Tschechen. Die Tschechen (und Slowaken) kamen im Zuge der Binnenmigration in der Monarchie etwa ab der Mitte des 19. Jahrhunderts als Handwerker, (Schwer-)Arbeiter und Dienstpersonal ins boomende Wien. Unter dem christlichsozialen, deutschnationalistischen und antisemitischen Bürgermeister Karl Lueger wurden sie zunächst schlecht behandelt und vor allem einem massiven Assimilationsdruck ausgesetzt. Die tschechische Sprache war verpönt.

Nach dem Zusammenbruch der Monarchie und der Errichtung der Tschechoslowakei kehrten zwischen 150.000 und 200.000 Wiener Tschechen und Slowaken wieder "heim". Die anderen assimilierten sich. Heute stammt ein gutes Drittel der Wiener Bevölkerung von Zuwanderern aus Böhmen, Mähren und der Slowakei ab.

Ohne die Tschechen, Slowaken und die Juden wäre Wien nicht zu der boomenden, wirtschaftlich und kulturell blühenden Stadt von zwei Millionen (2010) geworden. Die Tschechen stellten anfangs Handwerker, Arbeiter, Dienstmädchen und Köchinnen, später namhafte Ärzte, Künstler und Architekten.

Die Juden fielen durch ihren ungeheuren Bildungshunger auf: 1911 machten jüdische Studenten 26,3 Prozent der Universitätsstudenten aus (bei einem achtprozentigen Anteil an der Gesamtbevölkerung laut Jahrbuch der Stadt Wien). Ärzte, Rechtsanwälte, Bankiers, Journalisten, die Literatur waren überwiegend "jüdisch", die moderne Kunst lebte von jüdischen Mäzenen. Der Erfolg erzeugte Neid, der sich später in mörderischer "Arisierung" austobte.

Die Tschechen gingen zurück oder assimilierten sich, die Juden wurden vertrieben oder ermordet.

"Gastarbeiter" aus Ex-Jugoslawien und der Türkei

Die Zuwanderung ging weiter, sie nahm aber andere ethnische und religiöse Formen an. Nach 1945 nahm Österreich viele "Volksdeutsche" aus Böhmen, Mähren, dem "Banat" (Rumänien, Serbien und Ungarn) etc. auf, die von dort vertrieben worden waren. In den 60er-Jahren begann die Migration der "Gastarbeiter" aus Ex-Jugoslawien und etwas später der Türkei.

Noch in den 70er-Jahren war die Abneigung gegen die serbischen, kroatischen etc. Zuwanderer so groß, dass man ein berühmtes Plakat anbrachte, auf dem ein kleiner Bub einen "Jugo" fragt: "I haaß Kolaric, du haaßt Kolaric, wieso sogns' zu dir Tschusch?"

Die Ex-Jugoslawen, zu denen in den frühen 90er-Jahren auch rund 70.000 Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina kamen, sind inzwischen großteils akzeptiert, assimiliert – und von der politischen Rechten umworben. Serben von der FPÖ, Kroaten von der ÖVP.

Dynamik des Zuwachses

"Die Diversität wird steigen", sagt Anne Goujon vom Vienna Institute oft Demography. "Es gibt kein Zurück zum Wien der Siebzigerjahre."

Die Konflikte konzentrieren sich derzeit auf die rund elf Prozent (nach anderer Zählung 14 Prozent) Muslime. Vor allem aber auf die Dynamik des Zuwachses dieser Bevölkerung. Nach diversen Prognosen wird sie von acht Prozent im Jahr 2001 auf 20 bis 23 Prozent im Jahr 2046 steigen, während die Katholiken von 49 Prozent im Jahr 2001 – heute 35 Prozent – auf 24 Prozent im Jahr 2046 fallen sollen (siehe Tabelle).

Wobei "Muslime" keine geschlossene politische Gruppe sind und man zwischen den Hauptgruppen – türkische, bosnische und arabische Herkunft – unterscheiden muss. Aber sie werden als "die Muslime" wahrgenommen, und das löst Ängste und, man kann es nicht anders sagen, auch Hass aus.

Man werde in ein paar Jahrzehnten völlig "islamisiert" sein; die Muslime würden immer fordernder in ihren sozial-religiösen Ansprüchen; von Integration oder gar Assimilation sei keine Rede: So lauten die Befürchtungen oder Schreckensszenarien, die man in Internetforen, bei politischen Diskussionen etc. hören kann.

Und, schon mit etwas mehr Realitätsanspruch: Wenn die Muslime einmal eine signifikante Anzahl erreicht hätten, eben jene 20 oder 23 Prozent, dann könnten sie verlangen, dass die Mehrheitsgesellschaft viel mehr auf ihre strenge Religiosität Rücksicht nimmt. So wie es (angeblich) schon jetzt in manchen Kindergärten kein Schweinefleisch, aber auch keinen Nikolo und/oder Weihnachtsbaum mehr gebe.

Säkularisierung für Muslime

Franz Trautinger und Klemens Himpele, die für das Jahrbuch die Statistiken aufarbeiten und interpretieren, machen allerdings im Gespräch auf eines aufmerksam: Was ist mit der Säkularisierung? Sie hat schließlich die einst überaus dominante Mehrheitsreligion (Wien 1910: 86 Prozent Katholiken) erfasst. Warum nicht auch Muslime? Die Studien über die Religionsentwicklung in Wien (die Wirel-Studie und die der Akademie der Wissenschaften / Vienna Institute of Demography) beziehen sich beide auf das Religionsbekenntnis und nicht "auf den Grad der eigentlichen Religiosität".

Auch Trends der Säkularisierung seien nicht vergleichbar: "Während z. B. Katholiken recht leicht aus der Religionsgemeinschaft austreten können, ist dies für Muslime nicht bzw. nur sehr schwer möglich. Somit umfasst die Gruppe der Muslime in Österreich sowohl säkularisierte als auch tiefgläubige Menschen, während gebürtige und später säkularisierte Katholiken (oder Protestanten) sehr oft ausgetreten sind und somit zur Gruppe 'ohne Bekenntnis' zu zählen sind."

Es gibt Hinweise, dass einerseits europäische Muslime, auch jüngere, mit vermehrtem Islamismus auf eine tatsächliche oder nur gefühlte Diskriminierung reagieren, andererseits aber vor allem junge Frauen sich zunehmend aus der religiösen und patriarchalen Bevormundung zu befreien suchen.

Die Änderung des sozialen Verhaltens wird wohl auch auf die Muslime übergreifen (z. B. medianes Heiratsalter von Frauen in Wien 1985: 22,4 Jahre; 2014: 29,8 Jahre). Auch ist die Fertilitätsrate unter Musliminnen mit 2,4 Kindern im Schnitt noch immer deutlich höher als die von Katholiken (1,3) oder Konfessionslosen (1,1), aber sie ist drastisch gefallen (von 3,9 im Jahr 1971).

Wien hat ein Realitätsproblem. Einerseits gelten die autochthonen Wiener als beharrend, konservativ, Veränderungen abgeneigt und letztlich fremdenfeindlich. Das steht im Widerspruch zu der beachtlichen Zuwanderungsdynamik der vergangenen Jahrzehnte oder noch früher. In der Vergangenheit hat das zu schwersten Verwerfungen geführt. Wie es diesmal ausgeht, ist unklar. Fest steht, dass man diesmal die Dinge nicht laufen lassen darf. (Hans Rauscher, 27.1.2018)