Trumps Rede in Davos mit Spannung erwartet

Auch der Euro-Dollar-Kurs ist bei Donald Trumps Besuch am Weltwirtschaftsforum ein Thema

Davos/Washington – Zum Ende des Weltwirtschaftsforums wird US-Präsident Donald Trump am Freitagnachmittag eine mit Spannung erwartete Rede vor Vertretern der weltweiten Wirtschafts- und Finanzelite halten. Es gilt als wahrscheinlich, dass Trump seine umstrittene wirtschaftsnationalistische "America First"-Agenda zum Kern der einstündigen Rede machen wird.

Bereits im Vorfeld der Rede sorgte Trump für Wirbel, als er Aussagen seines Finanzministers Steven Mnuchin widersprach und sich für einen starken Dollarkurs aussprach. "Der Dollar wird stärker und stärker werden, und letzten Endes will ich einen starken Dollar sehen", sagte Trump laut einem Vorausbericht dem Fernsehsender CNBC.

Vorherige Äußerungen Mnuchins seien aus dem Kontext gerissen worden, erklärte Trump. Mnuchin hatte sich zur Wochenmitte in Davos angesichts der jüngsten Dollarschwäche gelassen gezeigt und gesagt, dass sie den USA nütze. Dadurch hatte der Finanzminister die jüngste Abwertung des Dollar noch beschleunigt. Trumps Aussagen gaben der Währung umgekehrt wieder Auftrieb. Nach wie vor bleibt der Dollar aber auf dem schwächsten Niveau seit über drei Jahren.

Mitarbeiter überspielt Differenzen

Trotz der verwirrenden Äußerungen zum Dollarkurs sind Trump und Mnuchin bei dem Thema laut einem Regierungsvertreter auf einer Linie. "Ich glaube nicht, dass ein Blatt Papier zwischen Präsident Trump und Minister Mnuchin passt", sagte der Mitarbeiter am Freitag in Davos. Mnuchins Äußerungen seien als politische Ankündigung verstanden worden, was diese aber nicht gewesen seien.

Kritik an US-Protektionismus

Teilnehmer des Forums haben bereits im Vorfeld von Trumps Rede Appelle gegen zunehmenden Protektionismus und Handelskriege gerichtet. Die großen Industriestaaten sollten laut EZB-Direktor Benoit Coeure ihre Währungen nicht dazu einsetzen, Wettbewerbsvorteile zu erzielen. "Das Letzte, was die Welt heute braucht, ist ein Währungskrieg", sagte Coeure am Freitag. (APA, 26.1.2018)