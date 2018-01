Sobczyk und Doumbouya verlassen SKN St. Pölten

Ivan Leovac unterschrieb bis 2020 bei Rapid und wird an Floridsdorfer AC verliehen

St. Pölten/Wien – Die Offensivspieler Alex Sobczyk und Lonsana Doumbouya werden in der Frühjahrssaison nicht mehr für den SKN St. Pölten auflaufen. Das gab das Bundesliga-Schlusslicht am Freitag bekannt.

Doumbouya wird nach Asien wechseln. Der 27-jährige Guineer, der in 25 Spielen drei Tore erzielte, ist bereits zu Vertragsverhandlungen in Thailand. Sein Vertrag in St. Pölten wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Sobczyk soll in Wr. Neustadt Erfahrung sammeln

Der Leihvertrag mit Sobczyk, der in dieser Saison sechsmal für St. Pölten spielte, wird mit Monatsende aufgelöst, der 20-Jährige kehrt somit zu Rapid zurück. Im Frühjahr soll der ÖFB-Nachwuchskicker nun als Kooperationsspieler beim Erste-Liga-Aufstiegskandidaten SC Wiener Neustadt Matchpraxis sammeln, gab Rapid am Freitag bekannt.

Außerdem hat der 19-jährige Linksverteidiger Ivan Leovac einen Profivertrag bis 2020 in Hütteldorf unterschrieben. Der Bruder von Ex-Austria-Spieler Marin Leovac wurde zugleich mit sofortiger Wirkung an den Floridsdorfer AC verliehen. (APA, red, 26.1.2018)