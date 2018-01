Zidane gefordert: Real droht Rückfall auf Rang fünf

Madrilenen gastieren in Valencia – Salzburg-Gegner Real Sociedad gegen Unserie

Madrid – Zinedine Zidane ist gefordert. Drei Wochen vor dem für seine Zukunft wohl entscheidenden Achtelfinal-Duell mit Paris Saint-Germain in der Fußball-Champions-League sucht der Trainer von Real Madrid den Ausweg aus der Krise. Nach dem Cup-Aus droht in der Liga der nächste Tiefschlag. Real gastiert am Samstag beim Dritten Valencia und läuft Gefahr, auf Rang fünf der Tabelle abzurutschen.

Von der Titelverteidigung in der Primera Division ist bei Real nicht mehr die Rede. 19 Zähler fehlen auf Spitzenreiter Barcelona. Die Katalanen stehen im Heimspiel gegen Alaves am Sonntag vor einem Pflichtsieg. Für den elf Punkte hinter dem Tabellenführer liegenden Zweiten Atletico Madrid gilt zu Hause gegen den Vorletzten Las Palmas selbiges. Der Fünfte Villarreal, einen Punkt hinter Real lauernd, spielt am Samstag gegen Salzburgs Europa-League-Gegner Real Sociedad.

Undenkbar

Platz vier reicht in Spaniens Liga noch zur Teilnahme an der kommenden Champions League, Rang fünf nur für die Europa League. Ein Szenario, das im Fall von Real undenkbar scheint. Sollte gegen Paris auch die Chance auf die Titelverteidigung in der europäischen Königsklasse verpasst werden, ist Zidane allen Erfolgen zum Trotz wohl Geschichte bei Real. Dem war sich nach dem Cup-Ausscheiden gegen Leganes auch der Franzose bewusst.

"Ich bin dafür verantwortlich. Ich muss Lösungen finden", sagte Zidane. Er werde weiterkämpfen, betonte der ehemalige Weltfußballer und Real-Profi. "2018 ist noch nicht vorbei. Wir müssen zurückschlagen." Am besten schon in Valencia, wo Zidane im Unterschied zum Cup-Auftritt wieder alle Stars wie Cristiano Ronaldo aufbieten wird. Im Mestalla-Stadion haben die Königlichen freilich seit Dezember 2013 in der Liga nicht mehr gewonnen.

Coutinho vor Debüt

Bei Barcelona könnte Neuzugang Philippe Coutinho sein Startelf-Debüt geben, nachdem der Brasilianer am Donnerstag beim Cup-Aufstieg gegen Espanyol eingewechselt wurde. Der vor zwei Wochen verpflichtete kolumbianische Verteidiger Yerry Mina könnte im Kader stehen, muss sich laut Trainer Ernesto Valverde "aber einmal einleben".

Real Sociedad liegt derzeit auf dem 15. Tabellenrang. Die Mannschaft aus San Sebastian ist nicht von Erfolgserlebnissen verwöhnt. Seit dem 3:1 gegen Eibar am 5. November gelang in neun Meisterschafsspielen nur ein voller Erfolg, ein 3:1 gegen den FC Sevilla am 20. Dezember. Zuletzt kassierten die Basken drei Niederlagen in Serie, bei Villarreal droht Nummer vier. Auf Salzburg trifft Real Sociedad im Sechzehntelfinale der Europa League am 15. Februar zunächst zu Hause, ehe es eine Woche später ins Rückspiel in Wals-Siezenheim geht. (APA, 26.1.2018)