Die Abfälle einer gekochten Rindszunge, namentlich die fleischigen Teile an der Kehle, werden mit einem Stückchen Schweinefleisch oder Rindfleisch und einem Stückchen Speck fein gehackt. (...)"

Ein Rezept, das heute manche schaudern lässt, war vor rund 100 Jahren fixer Bestandteil der Küche, erzählt Jürgen Wolf, der im "Gasthaus Wolf" die Innereienküche wieder aufleben lässt. Ein "Füllhorn an Gerichten" aus alten Kochbüchern stand zur Wahl, meint Spitzenkoch Heinz Reitbauer vom Wiener Steirereck, der so wie Wolf für der STANDARD ein historisches Rezept zeitgemäß interpretiert hat.

"Es gibt kaum ein Kochbuch aus jener Zeit, das weniger als 1.000 Rezepte enthält – ein Beweis für die Produktvielfalt, die es damals gab", so der Chef des Wiener Steirerecks.

Krebse, Frösche, Schnecken und Vögel wie Schnepfe oder Drossel landeten auf dem Teller. Sardellen aus Triest waren universelles Würzmittel. Auch Jürgen Wolf sammelt historische Kochbücher. Darin finden sich Rezepte mit Biber, Fischotter oder Schildkröte. "Ein Riesenthema war natürlich die komplette Verwertung eines Tieres – Innereien hatten einen viel höheren Stellenwert. Vergleicht man die Bücher mit jenen von heute, fällt auf: Es gibt kaum Mengenangaben – man verließ sich auf die erfahrene Köchin -, und die Rezepte für Fleisch und Fisch sind nach einem Drittel zu Ende. Danach folgen Mehlspeisen von salzig bis süß", erzählt Wolf. Je höher der Sättigungsgrad, desto besser das Essen, lautete die Devise, zumindest bei den schwer arbeitenden Massen. Rindfleisch, vor allem in gekochter Form, hatte weit mehr Bedeutung als Schweinefleisch. 24 verschiedene Rindfleischspezialitäten wurden im legendären Wiener Hotelrestaurant Meissl & Schaden serviert.

Eine damalige Spezialität, der Walter Leidenfrost, Küchenchef im Lokal "Ludwig van" klar den Vorzug gegenüber Wiener Schnitzel gibt, ist Altwiener Backfleisch: gekochtes Rind, das mit Senf und Kren bestrichen, paniert und gebacken wird. Die Rinder stammten in der Monarchie vor allem aus der ungarischen Tiefebene. Nach dem Ersten Weltkrieg fielen viele Regionen weg, die zuvor landwirtschaftliche Produkte geliefert hatten.

Für Leidenfrost, der nach dem Prinzip "österreichische Küche, neu interpretiert" kocht, ist daher auch ein Oktopus auf der Karte kein Widerspruch, man denke an die K.u.k.-Adria-Gebiete.

In den Kriegs- und Nachkriegszeiten herrschte extremste Not, und es landete alles Verwertbare, von Krähen bis zu Eichhörnchen, im Topf – selbst dafür gab es Rezepte, wie Autor Peter Peter in "Kulturgeschichte der österreichischen Küche" beschreibt.

Mit der Industrialisierung der Landwirtschaft fielen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Preise, vor allem für Fleisch. Dies spiegelt sich in populären Kochbüchern wider. Im Thea-Kochbuch von 1959 findet sich noch ein ganzes Kapitel zu Innereien, 1964 fehlte dies bereits, dafür gibt es nun "Ausländische Spezialitäten" wie "Neapolitanische Pizza" oder "Musaka". Ebenfalls neu sind "Richtlinien für gesunde Ernährung und Schonkost" und eine Kalorientabelle – ein Hinweis darauf, dass aufgrund der besseren Versorgung auch Übergewicht mehr und mehr zum Thema wird. Die nächsten Jahrzehnte sind durch ein wachsendes Angebot an Produkten aus industrieller Lebensmittelproduktion gekennzeichnet, selbst gute Restaurants verwenden Dosenware. Die Gegenbewegung beginnt in der Spitzenküche ab den 1980er-Jahren. Regionale, saisonale Produkte sind – auch wegen der Öko-Bewegung – wieder vermehrt gefragt, besonders in der Spitzengastronomie wird dies konsequent verfolgt.

Reitbauer strich im Steirereck schon vor mehr als einem Jahrzehnt Meeresfische von der Karte und setzt ganz auf Süßwasserfische: "Am Anfang war die größte Schwierigkeit für mich, mein Team davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Aber wir wollen unsere Landesküche weiterentwickeln." Dass dies international Erfolg haben kann, beweist die Platzierung seines Lokals auf Rang 10 der San-Pellegrino-Liste der weltbesten Restaurants. Für Leidenfrost wie für Reitbauer ist die Tatsache besonders wichtig, dass es in Österreich eine Vielzahl an Kleinproduzenten gibt, die hervorragende Produkte herstellen. "Vor 30 Jahren haben wir ins Ausland geschaut, heute merkt man, dass immer mehr Leute, die sich für Essen interessieren, überrascht sind, was es in Österreich gibt", meint Reitbauer.

(Petra Eder, 27.1.2018)

Gefüllter Krautkopf mit Heurigen und Griselle-Schalotten – Rezept von Heinz Reitbauer, Restaurant Steirereck

Zutaten:

475 g Schweinefleisch (mager), 115 g Schweinsrückenfett, 45 g Neusetzer oder Lardo

Alle Zutaten in kleine Würfel schneiden und auf Eis kühlen.

215 g Zwiebel (gewürfelt), 30 g Knoblauch (gewürfelt), 2 g Koriander (geröstet und gemörstert), 2 g Senfsaat (geröstet und gemörsert), 2 g Cayenne, 1 TL Paprikapulver edelsüß, 50 g Topaz Apfel (gewürfelt), 75 g Butter

In einer Kasserolle die Butter aufschäumen lassen und die restlichen Zutaten darin für ca. 10 Min. karamellisieren lassen. Anschließend sofort auf Eis runterkühlen lassen.

1/2 Stk. Semmel (in Milch eingeweicht)

Das gekühlte Fleisch und die Zwiebelmasse mit der gut ausgedrückten Semmel durch eine 4 mm Scheibe des Fleischwolfes drehen. Sofort wieder auf Eis kühlen.

10 g Karpatensalz, 45 g Steckrüben kandiert (würflig geschnitten), 2 EL Liebstöckel (gehackt), 2 EL Kerbel (gehackt), 1 EL Majoran (getrocknet), Pfeffer schwarz (gemahlen) Die Fleischmasse mit Karpatensalz, Steckrüben Würfeln, Kräutern und Pfeffer abschmecken und bedeckt auf Eis stellen.

1 Stk. Braunschweiger Kraut

Den unteren Strunk vom Kraut abschneiden und die äußersten Blätter entfernen. Ein Blatt nach dem anderen vom Krautkopf lösen. Dabei darauf acht geben, das die Blätter ganz bleiben. Das Krautherz im Ganzen belassen. Die Blätter für 10 Sekunden in kochenden Salzwasser blanchieren. Das Herz für ca. 1-2 Minuten blanchieren. Auf einem Küchentuch gut abtropfen lassen.

Schweinsfaschiertes, Braunschweiger Kraut (blanchiert)

In die Mitte jedes Krautblattes, je nach Blattgröße, ca. 2 EL Schweinsfaschiertes streichen und dabei die Blattränder 2 cm frei lassen. Die 4 größten Blätter ohne Füllung beiseite stellen. Mit dem blanchierten, getrockneten Krautherz Strunk nach unten liegend starten. Die gefüllten Blätter nebeneinander, kreisförmig, leicht überlappend am Krautherz fixieren, so das letzendlich der Krautkopf wieder seine ursprüngliche Form erhält. Dabei mit den kleinsten Blättern starten.

2 Stk. schwarze Knoblauch Zehen, 4 Stk. blanchierte Krautblätter, ungefüllt

Die Knoblauchzehen in Scheiben schneiden. Auf dem gefüllten Krautkopf verteilen und mit den beiseite gelegten Krautblättern ummanteln.

1 Stk. Schweinsnetz (gewässert)

Das gewässerte Schweinenetz ausbreiten. Den gefüllten Krautkopf mit dem Schweinsnetz ummanteln, so dass die Öffnung zum Krautstrunk liegt. Sofort kühl stellen.

1000 ml Rindsuppe (entfettet)

Die Rindssuppe in einem gusseisernen Schmortopf mit Deckel einmal aufkochen lassen. Den gefüllten Krautkopf mit dem Strunk nach unten in die heiße Rindssuppe einlegen. Noch einmal aufkochen und mit dem Deckel verschließen. Bei 180 °C Ober-und Unterhitze in das Backrohr stellen.

12 Stk. kleine Heurige (gesäubert), 15 Stk. Griselle Schalotten, 5 Stk. Thymianzweige

Nach 20 Min. die Hitze auf 160 °C reduzieren und die Erdäpfel zum Kraut im Schmortopf geben. Nach 40 Min. die geschälten Griselle-Schalotten zufügen. Nach weiteren 15 Min. die Hitze wieder auf 180 °C erhöhen und den Deckel öffnen. Ca. 400 ml Flüssigkeit durch ein Sieb herausschöpfen und für die Sauce beiseite stellen. Den Krautkopf mit der verbleibenden Flüssigkeit nappieren, Thymian zugeben und für weitere 5 Min. im Rohr glasieren.

600 ml Schmorfond, 2 EL grober Senf, 3 EL Salzkapern (halbiert), 2 EL Butterwürfel, Maizena zum Binden

Den Schmorfond um ca. 1 Drittel einkochen lassen. Senf und Kapern beigeben mit Butter montieren und evt. ein wenig mit Maizena binden.

10 Stk. Steckrüben Scheiben (kandiert) Den Krautkopf aus dem Schmortopf heben und für ca. 3-5 Min. rasten lassen. Mit den Steckrübenscheiben belegen. Die Erdäpfel und Schalotten in der restlichen Flüssigkeit glasieren und eventuell noch salzen. Auf einer großen Servierplatte verteilen und den geschnittenen Krautkopf darauf plazieren. Die Sauce en bas servieren.

Kalbsbries mit Erdapfel – Rezept von Walter Leidenfrost

Das Gericht ist momentan auch auf der aktuellen Speisekarte des Restaurants Restaurant Ludwig van zu finden

Rezept für 4 Personen

Bries

500g Kalbsbries

200g Butter

Fleur de Sel

Bries unter laufendem, kalten Wasser wässern. Mit einem scharfem Messer sämtliche Haut- und Fettstücke sowie die feinen Adern und blutunterlaufenen Stellen entfernen.

Erdapfelschaum

600g Ofenerdäpfel

500g Milch

50g braune Butter

Salz

Muskat

2-3 Isipatronen

Isiflasche 750ml

Ofenerdäpfel, auf groben Salz, im Rohr bei 180 C rösten.

Das Innere auskratzen, die geröstete Schale für später aufheben. Milch, braune Butter, Salz und Muskat aufkochen und mit den ausgekratzten Erdäpfeln verrühren. Die Masse durch ein feines Sieb streichen und in die Isi-Flasche füllen. Mit 2 Kapseln verschließen, eventuell eine Dritte verwenden. Flasche zwischen 60 und 70 Grad warm stellen.

Röstfond

Geröstete Schale von den Ofenerdäpfeln

1 Zwiebel

1 Knoblauchzähe

1 Zweig Thymian

2 Zweige Majoran

Fett von der alten Kuh

Salz

1 EL Kümmel ganz

1 EL Senfkörner

1/8l Weißwein (Grüner Veltliner)

500ml Selleriefond (Schalen vom Sellerie, bevorzugt mit Erdapfelschale angesetzt)

Zwiebel und Knoblauch in Sonnenblumenöl wie für ein Gulasch rösten. Mit dem 1/8 Weißwein ablöschen und dem Gemüsefond aufgießen. Salz, Kräuter und Gewürze dazu und auf die Hälfte einkochen lassen. Durch ein Etamin seihen und mit dem Fett der alten Kuh aufmontieren.

Erdapfelchip

1 Ofenerdapfel

Sonnenblumenöl zum Frittieren

Erdapfel in dünne Chips schneiden und in einem Hangerl ausdrücken beziehungsweise trocken tupfen.

Chips bei 140 Grad knusprig frittieren und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Salzen.

Anrichten

Butter bräunen, Bries salzen und in der Braunen Butter auf 48 Grad Innentemperatur braten.

Erdapfelschaum zentriert in Kuppelform auf den Teller spritzen und das Bries rundherum verteilen. Den Fond über das Bries und außerhalb des Schaumes verteilen. Bries noch mit Fleur de Sal bestreuen und den Chip darauf setzen.