Tiefe Abgründe am "Tatort" aus Dresden: Top oder Flop?

Wie hat Ihnen die Folge "Déjà-vu" mit den Kommissarinnen Sieland und Gorniak und ihrem Chef Schnabel gefallen?

In der Dresdner "Tatort"-Folge "Deja vu" finden Jugendliche zu Beginn die Leiche des neunjährigen Rico Krüger in einer Tasche am Elbufer. Die Bürger sind in Aufruhr, die Medien schüren Angst, schnelle Ermittlungsergebnisse werden gefordert. Kommissariatsleiter Schnabel reagiert emotional, er konnte das Verschwinden eines anderen kleinen Jungen vor über drei Jahren nicht aufklären. Gibt es womöglich einen Zusammenhang zwischen den Fällen? Ein Anruf lenkt den Verdacht auf Ricos Schwimmtrainer: Micha Siebert, der mit der Familie befreundet ist, hat angeblich eine pädophile Vergangenheit.