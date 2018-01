"Entscheidende" Runde der Syrien-Gespräche in Wien

Die Verhandlungen zwischen Uno-Vermittler und Delegationen gehen in den zweiten Tag – Tote bei türkischer Offensive in Afrin

Wien – Der zweite Tag der Syrien-Gespräche in Wien begann ähnlich wie der erste: mit einem Treffen zwischen Uno-Sondervermittler Staffan de Mistura und Vertretern der syrischen Opposition. Später sollten am Freitag wieder Verhandlungen zwischen de Mistura und der syrischen Regierung folgen – direkte Treffen zwischen den Konfliktparteien waren erneut nicht vorgesehen.

Diese Runde sei "entscheidend", sagte Oppositionssprecher Yahya al-Aridi vor Beginn der Verhandlungen. Denn hier werde sich die Bereitschaft zur Implementierung von UN-Resolutionen zeigen, vor allem Resolution 2254. Diese sieht unter anderem einen Waffenstillstand und ein Ende der Angriffe auf zivile Ziele in Syrien vor.

Aridi will "hoffentlich" am Freitag bekanntgeben, ob Vertreter der Opposition an den für nächste Woche im russischen Sotschi geplanten Verhandlungen teilnehmen werden. Nasr al-Hariri, Delegationsleiter der Opposition, hatte bereits zuvor gesagt, deren Teilnahme hänge auch von den Gesprächen in Wien ab.

Afrin-Offensive beeinflusst Gespräche

Die unterschiedlichen Gesprächsschienen stehen miteinander in Verbindung und werden auch von den aktuellen Entwicklungen am syrischen Boden beeinflusst – etwa der türkischen Offensive gegen die Kurden im nordsyrischen Afrin. Russland möchte die Legitimation der Sotschi-Verhandlungen mit einer breiten Anzahl an Teilnehmern erhöhen, darunter möglicherweise auch die syrischen Kurden. Diese erklärten allerdings über ihren Vertreter Badran Jia Kurd am Donnerstag, sie seien nicht nach Sotschi eingeladen worden und würden auch nicht teilnehmen, solange die türkische Offensive in Afrin nicht beendet werde.

Beobachtern zufolge sind dort bei einem Luftangriff der türkischen Armee am Donnerstag fünf Zivilisten getötet worden. Es handle sich um Mitglieder einer Familie, darunter auch zwei Kinder, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Türkei bestreitet, dass Zivilisten getötet worden seien.

Die syrischen Kurden hatten zuvor bereits offiziell die syrische Regierung um Hilfe gebeten: "Wir rufen den syrischen Staat auf, seinen Verpflichtungen nachzukommen und die Armee zu entsenden, um die Grenze zur Türkei gegen Angriffe der türkischen Besatzer zu schützen", hieß es in einer auf der Website der lokalen Verwaltung veröffentlichten Erklärung. Vonseiten der Türkei hieß es zugleich, die Offensive gehe weiter und könne auch in den Nordosten Syriens erweitert werden, wo die Kurden große Landstriche kontrollieren. Ankara spricht davon, dass man die Kämpfe sogar bis an die irakische Grenze ausweiten könnte. (Noura Maan, 26.1.2018)