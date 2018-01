Love is in the air: Fränz in neuem Merkur-Spot auf Wolke sieben

Neuer Spot von Demner, Merlicek & Bergmann in Stummfilm-Manier

Wien – Merkur und Demner, Merlicek & Bergmann feiern gemeinsam mit Fränz den Valentinstag. Im neuen TV-Spot lässt sich Fränz in Stummfilm-Manier von seiner Nase durch den Markt leiten. In Schwarz-Weiß und begleitet von einer Neuinterpretation der Fränz-Musik geht es so von der Feinkost über das Kaffee-Sortiment bis hin zur Marktkonditorei, wo es zu einer unerwarteten Begegnung kommt.

dmb

"Wir freuen uns, dass sich mit dieser Kampagne auf humorvolle Art und Weise eine Brücke zwischen dem breiten Angebot der im Markt handgemachten Spezialitäten und dem Thema Liebe schlagen lässt." sagt dazu Merkur-Vorstand Kerstin Neumayer. (red, 26.1.2018)