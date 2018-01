Biowares "Anthem" kommt nicht mehr 2018

"Shared-World-Shooter" laut mehreren Quellen auf Anfang 2019 verschoben

Biowares "Anthem" wird es wohl nicht mehr in diesem Jahr geben. Der "Shared-World-Shooter" im Stile von "Destiny" und "The Division" hätte Ende 2018 erscheinen sollen, nun wird dieser Release-Zeitraum wohl nicht mehr erreicht, wie das Gaming-Medium Kotaku berichtet. So wird vielmehr eine Veröffentlichung im ersten Quartal 2019 angepeilt.

lzuniy Der E-3-Trailer zu "Anthem".

Spätestens März 2019

Angekündigt wurde das Game bei der E3 2017. Bereits damals verblüffte die Ankündigung, dass man das Spiel Ende 2018 veröffentlichen werde. Das Game wird somit spätestens im März 2019 erscheinen. In diesem Zeitraum endet nämlich EAs Geschäftsjahr und davor will der Publisher Ergebnisse haben.

Seit 2012 in Entwicklung

"Anthem" soll seit 2012 in Entwicklung sein. Erst 2015 wurden deutlich mehr Ressourcen für das Game aufgewandt. Nun soll sich Bioware gänzlich auf das Spiel fokussieren, das für Windows, Xbox One und Playstation 4 kommt. Entwickelt wird das Spiel mit der Frostbite-Engine.

Gemeinsam die Menschheit schützen

In "Anthem" schlüpfen Spieler in die Rolle von "Freelancern", die gemeinsam die letzten Reste der Menschheit beschützen. Mittels Exosuit kann durch die beeindruckende Sci-Fi-Welt geflogen und übermenschliche Kräfte eingesetzt werden. Zudem wird wie bei einem Shooter üblich, natürlich geballert. (red, 26.01.2018)