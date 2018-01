Strache betont, nicht an Germania-Fest teilgenommen zu haben

Der FPÖ-Chef sei "nachweislich" bei einer Ehrung des Pennäler-Rings gewesen, nicht bei jener Burschenschaft, deren NS-Liederbuch seinen Parteifreund Udo Landbauer derzeit in Bedrängnis bringt

Wien – Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat empört auf den "Spiegel"-Bericht reagiert, wonach er im Vorjahr von der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt geehrt worden sei: "Ich war nachweislich weder beim abendlichen 100. Stiftungsfest der Germania, noch habe ich jemals ein Ehrenband der Germania erhalten. Eine glatte Unwahrheit und Lüge", postete er Donnerstagabend auf Facebook.

Strache betonte, bei einer Sitzung des Österreichischen Pennäler-Rings eingeladen gewesen zu sein, wo er ein Ehrenband erhalten habe. Danach sei er zu einer FPÖ-Wahlveranstaltung in die Steiermark gefahren. Die beiden Veranstaltungen, also jene des Pennäler-Rings und jene der Germania, dürften kurz nacheinander in Wiener Neustadt stattgefunden haben.

Germania Feiern zeitgleich mit ÖPR-Burschenschafttag

Die Germania zu Wiener Neustadt ist in Verruf gekommen, nachdem ein NS-verherrlichendes Liederbuch der Burschenschaft durch einen "Falter"-Bericht die Öffentlichkeit geraten ist. Stellvertretender Obmann der Burschenschaft war bis zuletzt der Spitzenkandidat der niederösterreichischen FPÖ, Udo Landbauer. Strache meint nun im Zusammenhang mit dem "Spiegel"-Bericht, es gehe "manchen Medien und linken Journalisten offensichtlich nur mehr um verzerrende, manipulative und diffamierende Berichterstattung mit dem Ziel, der FPÖ vor der Niederösterreich-Wahl und generell zu schaden". Das sei "letztklassig und durchschaubar".

orf Berhard Weidinger, vom Dokumentationsarchiv Österreichischen Widerstands (DÖW), zu Causa Landbauer.

Der Vizekanzler selbst ist Mitglied der Burschenschaft Vandalia Wien. Die Germania-Feiern fanden von 2. bis 4. Juni, zu "Brachmond", statt, laut deren Programm zusammen oder zumindest zeitgleich mit dem ÖPR-Burschentag. Strache habe sich bei der Feier – eigenen Angaben zufolge auf Einladung des Pennäler-Rings – kurz blicken lassen, Hände geschüttelt und den Organisatoren seine Verbundenheit ausgesprochen. Offenbar habe Strache der medialen Aufmerksamkeit entgehen wollen. In einem nach der Veranstaltung vom ÖPR auf Facebook geposteten Video ist unter anderem Landbauer auf der Bühne zu sehen.

Justizminister Moser versichert Unabhängigkeit der Justiz

Justizminister Josef Moser (ÖVP) hat unterdessen versichert, dass die Justiz frei von politischer Einflussnahme vorgeht. Auf die Frage, ob die Justiz in dem Fall unabhängig agiere, sagte Moser am Freitag vor einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Sofia: "Das garantiere ich Ihnen zu tausend Prozent, weil da geht es um Vertrauen, da geht es um Rechtstaatlichkeit."

Moser konzedierte, "dass das absolut widerwärtig ist, was da stattgefunden hat, dass das rassistisch ist, dass das etwas ist, was untragbar ist". Aus diesem Grund habe auch die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. "Es sind Hausdurchsuchungen durchgeführt worden, heute finden bereits die ersten Einvernahmen statt. Da ist mit aller Akribie vorzugehen, um solche Vorfälle in Zukunft nicht mehr stattfinden lassen." Entscheidend sei, dass die Verantwortlichen ausgeforscht werden und die nötigen Maßnahmen gesetzt würden. (APA, 26.1.2018)