Moser "garantiert" Unabhängigkeit der Justiz in Causa Landbauer "zu tausend Prozent"

Es sei "absolut widerwärtig, was da stattgefunden hat", sagt der Justizminister

Sofia – Justizminister Josef Moser (ÖVP) hat in der Causa des niederösterreichischen FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer um NS-verherrlichende Lieder versichert, dass die Justiz frei von politischer Einflussnahme vorgehe. "Das garantiere ich Ihnen zu tausend Prozent, weil da geht es um Vertrauen, da geht es um Rechtsstaatlichkeit", sagte Moser am Freitag vor einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Sofia auf die Frage, ob die Justiz in dem Fall unabhängig agiere.

Moser konzedierte, "dass das absolut widerwärtig ist, was da stattgefunden hat, dass das rassistisch ist, dass das etwas ist, was untragbar ist". Aus diesem Grund habe auch die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. "Es sind Hausdurchsuchungen durchgeführt worden, heute finden bereits die ersten Einvernahmen statt. Da ist mit aller Akribie vorzugehen, um solche Vorfälle in Zukunft nicht mehr stattfinden lassen." Entscheidend sei, dass die Verantwortlichen ausgeforscht werden und die nötigen Maßnahmen gesetzt würden. (APA, 26.1.2018)