Firn und Pulver am Hauptkamm der Radstädter Tauern

Die Großwandspitzen sind selten besuchte Tourenziele

Die Radstädter Tauern, die westlichste Gebirgsgruppe der Niederen Tauern, sind das Paradebeispiel für Nutzungskonflikte in der Alpenwelt. Während in Obertauern und in Zauchensee der Skizirkus tobt, ist die Lungauer Seite ein Unesco-Biosphärenpark. Der Asphaltwurm Tauernautobahn frisst sich durch die Landschaft, für sie wurde der Gebirgszug untertunnelt; darüber gibt es Alm- und Forstwirtschaft und ja: Gejagt wird hier auch.

Selbstredend sind hier Erholung suchende Wanderer, Bergsteiger und Skitourengeher unterwegs – meist ohne Bergeinsamkeit: An den Hotspots kann es fallweise ganz schön zur Sache gehen. Auch im Winter, wenn gleich Dutzende den Kleinen Pleißlingkeil (2.417 Meter) ansteuern. Ausgangspunkt für diesen Paradeskiberg im Hauptkamm der Radstädter Tauern ist die auf rund 1.800 Meter gelegene Südwienerhütte der Wiener Alpenvereinssektion Gebirgsverein. Eine auch im Winter bewirtschaftete Hütte trägt eben enorm zur Beliebtheit der nahegelegenen Tourenziele bei.

Interessanter Doppelgipfel

Wesentlich ruhiger geht es auf den anderen Gipfeln im Tauernhauptkamm zu. Der Große Pleißlingkeil (2.501 Meter) beispielsweise übersteigt das skibergsteigerische Können vieler. Gleich daneben findet sich mit der Vorderen (2.380 Meter) und der Hinteren Großwandspitze (2.437 Meter) ein interessanter Doppelgipfel. Die beiden Zacken werden auch nicht allzu oft besucht, obschon sie für geübtere Skitourengeher als Pulver- wie als Firntour lohnende Ziele sind – stabile Verhältnisse vorausgesetzt.

Für Leichtsinn ist hier freilich kein Platz. Die Variante von der Westseite her ist oft nicht gespurt und verlangt Orientierungssinn. Der Lohn ist eine einsame alpine Winterlandschaft im unverspurten Weiß. Die Firnvariante wiederum ist stellenweise sehr steil. Hier heißt es im Aufstieg die Kickkehren exakt setzen. Ausrutscher haben schon zu schweren Unfällen geführt, denn mit offener Bindung kann sich auch der Beste nicht gegen das Abrutschen wehren. (Thomas Neuhold, 26.1.2018)

