Historischer Kalender – 28. Jänner

893 – Der dreizehnjährige Karolinger Karl III., der Einfältige, wird in Reims zum Gegenkönig des Robertiners Odo von Paris erhoben.

1393 – König Karl VI. von Frankreich veranstaltet einen Polterabend für eine der Ehrendamen der aus Bayern stammenden Königin Isabeau. Bei dem später als "Bal des Ardents" bezeichneten Fest kommt es zu einem Brand mit mehreren Toten. Der König verfällt daraufhin völlig dem Wahnsinn.

1428 – Nach einem von Le Loi angeführten Aufstand, der fast ein Jahrzehnt gedauert hat, wird die Eigenständigkeit Vietnams vom chinesischen Kaiserhof anerkannt.

1573 – Die Konföderation von Warschau gewährt konfessionellen Minderheiten in Polen volle Religionsfreiheit. In dem unter dem Eindruck der Bartholomäusnacht in Frankreich erlassenen Toleranzedikt wird erstmals der Begriff Dissident verwendet. Die religiöse Toleranz hatte in Polen eine lange Tradition, das Edikt sanktioniert lediglich das Gewohnheitsrecht.

1728 – Die "Bettleroper" von John Gay und John Christopher Pepusch wird in London mit großem Erfolg uraufgeführt. (Sie dient 1928 Bertolt Brecht und Kurt Weill als Vorlage für die "Dreigroschenoper").

1788 – In Biberach an der Riß wird die komische Oper "Der Erntekranz" von Justin Heinrich Knecht uraufgeführt.

1813 – Die britische Schriftstellerin Jane Austen veröffentlicht anonym ihren Roman "Pride and Prejudice".

1818 – Räuberhauptmann Johann Georg Grasel wird mit zwei Komplizen zum Tode verurteilt und am 31. Jänner auf dem Glacis vor dem Neutor in Wien hingerichtet.

1878 – In der amerikanischen Stadt New Haven wird die erste öffentliche Telefonzelle aufgestellt.

1903 – In den Niederlanden verbünden sich die Eisenbahner mit den streikenden Hafenarbeitern. Es kommt zu gravierenden Transportproblemen.

1908 – In Tanger wird eine internationale Polizeitruppe aufgestellt; die marokkanischen Mannschaften werden von französischen und spanischen Offizieren befehligt.

1918 – Österreichisch-ungarische Truppen wehren einen heftigen italienischen Angriff auf der Hochfläche von Asiago ab.

1918 – Lenin unterzeichnet in Petrograd das Dekret der Sowjetregierung über die Organisation der Kommunistischen Arbeiter- und Bauernarmee (Geburtsstunde der Roten Armee).

1918 – In Deutschland ruft der Spartakusbund um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg zum Streik für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen, für das Ende des Krieges und die Schaffung demokratischer Verhältnisse auf.

1923 – Fritz Kachler wird in Wien zum dritten Mal Weltmeister im Eiskunstlauf der Herren. Bei den Damen siegt Herma Planck-Szabo.

1923 – Die französisch-belgischen Besatzungstruppen verschärfen den Belagerungszustand im Ruhrgebiet.

1933 – Der deutsche Reichskanzler General Kurt von Schleicher und sein Minderheitskabinett treten nach wenigen Wochen zurück, nachdem Reichspräsident Paul von Hindenburg Sondervollmachten und eine Auflösung des Reichstags abgelehnt hat. (Schleicher wird im Juni 1934 von der SS ermordet.)

1938 – Der deutsche Automobilrennfahrer Bernd Rosemeyer verunglückt bei einem Rekordversuch auf der Autobahn Frankfurt-Darmstadt tödlich.

1938 – In Riga wird das Shakespeare-Drama "Der Schwan von Avon" von Martins Ziverts uraufgeführt, dem bedeutendsten lettischen Dramatiker des 20. Jahrhunderts.

1943 – In Stalingrad durchbrechen sowjetische Truppen die deutsche Front an der Zariza. Bei Woronesch schließen sowjetische Einheiten sieben deutsche Divisionen ein.

1948 – Ein sowjetisches Memorandum zur Regelung des Begriffs "Deutsches Eigentum in Österreich" wird von Außenminister Karl Gruber dem Nationalrat zur Kenntnis gebracht.

1953 – Der 19-jährige Brite Derek Bentley wird ungeachtet scharfer Proteste der Öffentlichkeit im Londoner Gefängnis von Wandsworth durch den Scharfrichter Albert Pierrepoint für einen Mord hingerichtet, der nach seiner Verhaftung von seinem Komplizen begangen worden ist. Das Urteil, auf dem diese Exekution basiert, wird 40 Jahre später aufgehoben.

1958 – Das dänische Unternehmen Lego meldet den Legostein in seiner heutigen Form zum Patent an.

1958 – Der US-amerikanische Serienmörder Charles Starkweather ermordet die Familie seiner 14-jährigen Freundin Caril Ann Fugate, während diese tatenlos vor dem Fernsehapparat sitzt.

1963 – Bundeskanzler Alfons Gorbach eröffnet die Seilbahn vom 1.722 Meter hoch gelegenen Wintersportort Zürs am Arlberg auf den 2.433 Meter hohen Trittkopf.

1973 – In der westafrikanischen Republik Senegal wird Präsident Leopold Sedar Senghor, der seit der Unabhängigkeit 1960 regiert, wiedergewählt.

1988 – Zwei Draken landen erstmals in Wien-Schwechat.

2003 – Der irakische Vizepremier Tarek Aziz sagt den UNO-Waffeninspektoren mehr Entgegenkommen Bagdads zu. Der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder schließt ein Ja seines Landes im UNO-Sicherheitsrat zu einem Irak-Krieg kategorisch aus.

2003 – Aus den israelischen Parlamentswahlen geht der rechtsnationale Likud-Block von Premier Ariel Sharon als stärkste Kraft hervor. Die Arbeiterpartei muss schwere Verluste hinnehmen.

Geburtstage:

Charles George Gordon Pascha, brit. General, Generalgouverneur im Sudan (1833-1885)

Sidonie-Gabrielle Colette, frz. Schriftst. (1873-1954)

Walter Kollo, dt. Operettenkomponist (1878-1940)

Paul Misraki, franz. Komponist (1908-1998)

Carl Christian von Weizsäcker, dt. Wirtschaftswissenschafter (1938- )

Edip Sekowitsch, öst. Boxer (1958-2008)

Gianluigi Buffon, ital. Fußballspieler (1978- )

Todestage:

Adalbert Stifter, öst. Dichter (1805-1888)

Hans Kopfermann, dt. Physiker (1895-1963)

Bernd Rosemeyer, dt. Rennfahrer (1909-1938)

