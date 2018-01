Abschiedsspiel? Stöger gibt Aubameyang weitere Chance

Dortmunds Stümer-Diva steht vor der Rückkehr in den Kader gegen Freiburg. Die Zeichen stehen dennoch auf Trennung

Dortmund – Der Poker um Pierre-Emerick Aubameyang geht in die entscheidende Phase, doch vor seinem möglichen Wechsel zum FC Arsenal soll der Torjäger Borussia Dortmund zum ersten Rückrundensieg schießen. "Er hat in dieser Woche einen guten Eindruck hinterlassen. Wenn es so weitergeht, hat er sich für den Kader qualifiziert", sagte Trainer Peter Stöger vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg.

Hinter den Kulissen verhandeln die BVB-Verantwortlichen mit Arsenal eifrig weiter, eine Einigung bei der Ablösesumme wurde aber noch nicht erzielt. Und Stöger denkt nicht daran, auf Aubameyang zu verzichten, weil sich dieser eventuell schwerer verletzen könnte und damit ein Transfer vom Tisch wäre. "Die Gefahr sich im Training zu verletzen, ist genauso groß", sagte Stöger.

Nach zwei enttäuschenden Unentschieden zum Rückrundenstart gegen den VfL Wolfsburg (0:0) und bei Hertha BSC (1:1) will Stöger mit dem DFB-Pokalsieger in die Erfolgsspur zurückkehren. Als Tabellensechster hinken die Dortmunder derzeit ihren eigenen Ansprüchen hinterher. "Die Qualifikation für die Champions League ist absolute Pflicht. Das ist der Anspruch des Klubs. Daran müssen wir uns messen lassen. Platz sechs wird unseren Ansprüchen nicht gerecht", sagte Stöger.

Starker Gegner

Aubameyang könnte zumindest kurzfristig wieder für mehr Torgefahr sorgen. Marco Reus ist nach überstandenem Kreuzbandriss und der Rückkehr ins Mannschaftstraining hingegen noch kein Thema. Ob "Batman und Robin" noch einmal gemeinsam für den BVB auflaufen, ist äußerst fraglich.

Kurz vor dem Abgang steht auch Neven Subotic. Der Innenverteidiger steht vor einem Wechsel zum französischen Fußball-Rekordmeister AS Saint-Etienne. Der BVB bestätigte, dass der Serbe derzeit für Verhandlungen mit einem anderen Klub freigestellt sei. "Momentan ist es für Neven schwierig. Das hat nichts mit dem Thema Wertschätzung zu tun", sagte Stöger. Subotic soll nach Medienberichten einen Vertrag bis 2020 erhalten.

Stöger richtete die volle Konzentration aber auf das Spiel gegen die seit sieben Spielen ungeschlagenen Freiburger, die zuletzt mit einem Erfolg gegen Vizemeister RB Leipzig (2:1) für Aufsehen sorgten. (sid, red, 25.1.2018)