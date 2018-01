Frische Stücke bei spleen*graz

Abonnenten erhalten mit ihrer Abovorteilskarte EUR 2,– Ermäßigung auf den Vollpreis

„Pink for Girls and Blue for Boys“

(Tabea Martin & Tanzhaus Zürich & Krokusfestival Hasselt)

Sa, 10. Feb / 20.00 Uhr

Gilt nur für bereits bestehende Abos. Bitte weisen Sie beim Ticketkauf Ihre Abovorteilskarte vor.



7. Internationales Theaterfestival für junges Publikum

Von 7. bis 12. Februar präsentiert spleen*graz zeitgenössische Theater-, Tanz- und Performancekunst aus zehn europäischen Ländern für junges und erwachsenes Publikum.

Die Tanzperformance „Pink for Girls and Blue for Boys“, die die Basler Choreografin Tabea Martin auf Basis von Gesprächen mit jungen Menschen erarbeitet hat, richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene, regt zum Nachdenken an und macht zudem extrem viel Spaß!

Kristallwerk

Viktor-Franz-Straße 9, 8051 Graz