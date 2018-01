Oprah Winfrey nicht an US-Präsidentschaftskandidatur interessiert

"Ich habe dafür nicht die DNA"

New York – Die US-Moderatorin Oprah Winfrey (63) hat einer möglichen Präsidentschaftskandidatur eine Absage erteilt. "Ich war mir immer sehr sicher und stark darüber bewusst, was ich kann und was ich nicht kann, deswegen ist das etwas, das mich nicht interessiert", sagte Winfrey dem Magazin "InStyle". "Ich habe dafür nicht die DNA."

nbc Die Rede von Oprah Winfrey bei den Golden Globes hatte zu Spekulationen geführt, sie könnte für das Präsidentenamt kandidieren.

Die Spekulationen über eine Präsidentschaftskandidatur der Moderatorin und Schauspielerin waren Anfang des Jahres aufgekommen, nachdem Winfrey bei den Golden Globes eine mitreißende Rede gehalten hatte. (APA, 25.1.2018)