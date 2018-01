Scheidende HPE-Chefin Whitman führt künftig Video-Start-up

NewTV ist neues Projekt von Dreamsworks-Mitgründer Jeffrey Katzenberg

Nach ihrem Rückzug von der Spitze des Technologiekonzerns HPE heuert eine der bekanntesten Frauen in der US-Wirtschaft, Meg Whitman, bei einem noch nahezu unbekannten Start-up an. Wie NewTV in der Nacht zu Donnerstag mitteilte, wird Whitman die Führung per 1. März übernehmen.

Kurz-Videos für Handys

Die Jungfirma, die qualitative Kurz-Videos für Handys anbietet, ist das neue Projekt von Dreamsworks-Mitgründer Jeffrey Katzenberg. Bei Dreamworks saß Whitman im Aufsichtsrat.

Verschiedenen Medienberichten zufolge befindet sich NewTV in Verhandlungen für eine neue Finanzierung im Umfang von rund 2 Mrd. Dollar (1,6 Mrd. Euro). Die frühere eBay-Chefin, die sich stark in der Republikanischen Partei engagiert, soll auch im Rennen um den Uber-Chefposten gewesen sein, der letztlich an Dara Khosrowshahi ging. (APA, 25.1. 2017)