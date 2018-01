Bürgerinitiative macht im Burgenland gegen Bahnschleife mobil

Initiative hofft auf Gesprächstermin mit Infrastrukturminister Hofer

Wulkaprodersdorf – Die Bürgerinitiative Wulkaprodersdorf (BIB) will im Kampf gegen die Errichtung der Bahnschleife Eisenstadt mobil machen. Für den 5. Februar sei ein Aktionstag vorgesehen, an dem bei Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt Umgebung) die Bundesstraßen 50 und 16 gesperrt werden sollen, berichtete BIB-Sprecher Richard Hermann am Donnerstag. Eine behördliche Genehmigung stehe allerdings noch aus.

Die Sperre sei für die Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr geplant. Laut Hermann werde überlegt zwei, drei Wochen danach einen weiteren Aktionstag zu veranstalten. Der Protest sei die einzige Möglichkeit auf das Problem aufmerksam zu machen, sagte Hermann. Gespräche mit Politikern hätten bisher nicht gefruchtet. Man hoffe allerdings, einen Gesprächstermin beim neuen Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) zu bekommen.

Die seit 2012 bestehende Bürgerinitiative befürchtet, dass der Bau der Schleife Grundstücksentwertungen, Verkehr, Abgase und den Verlust von Ackerflächen für Wulkaprodersdorf mit sich bringt. Weiters werden die hohen Kosten und das Fehlen eines Fahrplankonzeptes bemängelt. Die Errichtung der Schleife Eisenstadt sorgt bereits seit Jahren für Diskussionen, im November beschäftigte sich auch der Burgenländische Landtag mit dem Thema. (APA, 25.1.2018)