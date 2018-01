Ihre Erfahrungen mit Mopedautos?

Mopedautos sind des einen Leid und des anderen Freud. Was halten Sie von den kleinen Autos?

Laut Murphys Gesetz taucht ein Ligier- oder Aixam-Logo immer dann vor einem auf, wenn es besonders pressiert. Für manche Autofahrer sind die Leichtfahrzeuge schlicht ein Verkehrshindernis, für den ÖAMTC sind sie nach Crashtests "vor allem wegen der leichten Bauweise und der fehlenden Sicherheitseinrichtungen, wie zum Beispiel Airbags, ein Risiko, bei einem Unfall schwer verletzt oder getötet zu werden".

foto: aixam Knuffiges Auto vor knuffigem Haus.

Für die Hersteller und Händler sind diese Fahrzeuge "eine vollkommen neue und moderne Art der Fortbewegung" und bieten "optimale Sicherheit im Straßenverkehr". In der Tat sind die Mopedautos für manche alte Person die letzte denkbare Möglichkeit, in einem halbwegs gewohnten Radius mobil zu sein.

foto: aixam Die Mopedautos gibt es inzwischen auch mit E-Motor.

Sie sind nicht zu schnell, sie sind nicht zu leise, sodass man innen auch mitbekommt, dass man fährt – obschon es inzwischen auch E-Modelle gibt –, überfordern nicht bei der Bedienung und bieten ein gewohntes Maß an Komfort. Dass sie leicht einmal teurer als ein Smart sind, macht den meisten Kunden nichts.

foto: aixam So modern schaut der Innenraum eines modernen Aixam aus.

Welche Erfahrungen haben Sie mit Mopedautos gemacht? Und wir meinen das auch im engsten Sinn des Wortes – nämlich: Sind Sie schon einmal so ein – ähem – Auto gefahren? Wie war es? Kennen Sie jemanden, der so ein Auto fährt und davon schwärmt oder es verflucht? Oder denken Sie gar an, demnächst eines zu erwerben? Teilen Sie Ihre Mopedauto-Geschichte mit uns. (Guido Gluschitsch. 29.1.2018)