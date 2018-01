Sammelklagen gegen Facebook in Österreich ab Mai möglich

Mit der neuen Datenschutzgrundverordnung können Sammelklage aus Österreich gegen Facebook geführt werden

Auch wenn Aktivist Max Schrems in seinem aktuellen Verfahren gegen Facebook keine Sammelklage in Österreich gegen den Konzern führen kann, in Zukunft wird das sehr wohl möglich sein. Nämlich mit der neuen Datenschutzgrundverordnung.

Ab 25. Mai

Unter der neuen Verordnung können Ansprüche mehrerer Personen gebündelt werden, erklärt Anwalt Lukas Feiler von Baker McKenzie dem STANDARD. Und zwar in den Ländern, wo das Unternehmen eine Niederlassung hat, sowie am Wohnsitz der Kläger. Die Datenschutzgrundverordnung tritt am 25. Mai in Kraft – für das aktuelle Verfahren also nicht mehr umsetzbar.

Max Schrems hat bereits angekündigt eine Musterklage gegen Facebook einzubringen. In Zukunft wird sich die von ihm gegründete Nichtregierungsorganisation NOYB (None of your Business) mit Datenschutzverletzungen großer Internetkonzerne beschäftigen. (br, 25.1.2018)