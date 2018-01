Niederösterreichs ÖVP inseriert in rechtem Magazin "Alles Roger"

Die Partei wirbt für "unsere Landeshauptfrau" in einem Heft, das laut Mauthausen-Komitee "tendenziell antisemitisch" ist. Der ÖVP ist das "nicht bekannt"

St. Pölten – Die niederösterreichische Volkspartei schaltet im "billigsten Wahlkampf aller Zeiten" fleißig Inserate in Printmedien. Auch in der aktuellen Ausgabe von "Alles Roger" wird vor der Landtagswahl am Sonntag für "unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner" und ihre ÖVP geworben. Das Mauthausen-Komitee Österreich ordnet das Heft als "tendenziell antisemitisch und völlig obskur" ein, das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) kritisiert die Verbreitung von "antisemitischen und antiamerikanischen Verschwörungstheorien".

Artikel von "Alles Roger" behandelten etwa "Die größten Lügen der USA", die "9/11-Lüge" oder die Frage "Veranstalten die Rothschilds okkulte Zeremonien?" – geschlossen mit der Aufforderung, "die richtigen Fragen zu stellen, um den Rothschilds die Maske vom Gesicht zu reißen". Die Bankiersfamilie Rothschild steht seit dem 19. Jahrhundert im Zentrum antisemitischer Verschwörungstheorien.

Herausgegeben wird das Gratismagazin von Ronnie Seunig, dem Betreiber der Niemandsland-Shoppingstadt Excalibur City. Er sagte dem "Trend" 2003, dass man von Adolf Hitler "unglaublich viel lernen kann, gerade was Medien betrifft". Zuletzt fiel das Magazin auch durch Interviews mit Weltstars wie Kevin Spacey auf – die laut dessen Agentur nie stattgefunden haben.

ÖVP: Inserieren auch im "Falter"

"Wir versuchen mit unseren Inseraten so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich zu erreichen", heißt es aus der niederösterreichischen Volkspartei. Das bedeute, "dass wir abseits bekannter Tages- und Wochenzeitungen in verschiedenen Magazinen und auch kleinräumig verankerten Medien inserieren". Man schalte etwa auch Werbung im "Falter". Der Partei sei "nicht bekannt, dass das besagte Magazin in irgendeiner Weise eine rechtsgerichtete Tendenz zeigt". (Sebastian Fellner, 25.1.2018)