EZB bekräftigt Ausblick – Nullzinsen bleiben noch länger

Leitzins bleibt auf Rekordtief

Frankfurt – Die Europäische Zentralbank (EZB) macht keine Abstriche an ihrem Ausblick. Die Währungshüter bekräftigten am Donnerstag, die Schlüsselzinsen würden weit über die Zeit der Anleihenkäufe hinaus auf dem aktuellen Niveau bleiben. Der Leitsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld liegt seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Der sogenannte Einlagensatz steht sogar bei minus 0,4 Prozent. Banken müssen also Strafzinsen zahlen, wenn sie über Nacht überschüssige Liquidität bei der EZB parken.

Die Währungshüter bekräftigten zudem, dass die vor allem in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufe noch bis mindestens Ende September 2018 fortgesetzt werden sollen – und dann ein Volumen von 2,55 Billionen Euro haben dürften. Die Verknüpfung der Transaktionen mit der Inflationsentwicklung wurde ebenfalls beibehalten. Im Notfall will die EZB ihr Kaufprogramm weiterhin hinsichtlich Umfang und/oder Dauer ausweiten. (Reuters, 25.1.2017)