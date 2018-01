Mazedonien-Namensstreit: Skopje wird Flughafen umbenennen

Im Rahmen der Bemühungen um Lösung des jahrelangen Konfliktes mit Athen

Skopje/Athen – Im Rahmen der umfassenden Bemühungen um die Lösung des jahrelangen Namensstreites mit Athen hat Mazedonien nun die Absicht angekündigt, zwei weitere Störfaktoren zu beseitigen. Der Flughafen von Skopje und die Autobahn, welche die mazedonische Hauptstadt mit der griechischen Grenze verbindet, und die beide den Namen von Alexander dem Großen tragen, werden umbenannt werden.

Dies hat am Rande des Weltwirtschaftsgipfels in Davos der mazedonische Premier Zoran Zaev nach seinem Treffen mit dem griechischen Amtskollegen Alexis Tsipras angekündigt, meldeten Medien in Skopje.

"Provokation"

Die Verwendung des Namens des makedonischen Königs Alexander des Großen (356-323 v. Chr.), der ein hellenisch geprägtes Großreich von Griechenland bis an den Indus errichtet hatte, war von Athen schon immer als eine "Provokation" und eine "Vereinnahmung der griechischen Geschichte" durch die mehrheitlich slawischsprachige Republik Mazedonien bezeichnet worden.

Der Namensstreit zwischen Athen und Skopje dauert seit 1991 an. Griechenland will, dass Mazedonien seinen Namen ändert. Grund: Der nördliche Teil Griechenlands trägt auch den Namen Makedonien. Beide Gebiete bilden einen Teil der antiken Region Makedonien, die außerdem noch das heutige Südwest-Bulgarien sowie kleinere Gebiete in Albanien und Serbien umfasste.

Athen blockiert daher seit 2005 den Beginn von EU-Beitrittsgesprächen ebenso wie die NATO-Mitgliedschaft. Der UNO-Sondervermittler Matthew Nimetz hatte in der Vorwoche den zwei Seiten fünf Lösungsvorschläge für den Namensstreit gemacht. Nächste Woche wird er Skopje und Athen besuchen, um die Standpunkte der mazedonischen und der griechischen Behörden dazu zu hören. (APA, 25.1.2018)