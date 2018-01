Tails 3.5: Anonymisierendes Linux schützt besser vor Spectre-Lücke

Neuer Microcode für AMD-Chips aufgenommen – Sicherheitsaktualisierungen auch für Tor Browser und Thunderbird

Gerade einmal zwei Wochen nach der Freigabe von Tails 3.4 folgt nun bereits die nächste Release. Das dominierende Thema der beiden Updates ähnelt sich dabei aber sehr: Die Auswirkungen der kritischen Sicherheitslücken in aktuellen Prozessoren, die Anfang Jänner bekannt wurden.

Spectre

In Tails 3.5 wurden neue Maßnahmen gegen die Spectre-Lücke aufgenommen. Konkret profitieren davon vor allem AMD-Systeme, für die es eine neuen CPU-Microcode gibt, der solche Attacken unterbinden soll. Für dessen Integration wurden auch Änderungen am Kernel notwendig, die durch das Update auf Linux 4.4.13 ebenfalls integriert wurden.

Auch sonst konzentriert sich die neue Version wieder auf Sicherheitsaktualisierungen, im aktuellen Fall werden solche etwa im Tor Browser vorgenommen, der nun in der Version 7.5 mitgeliefert wird. Auch Thunderbird wurde auf die Version 52.5 aktualisiert. Darüber hinaus gibt es ein kleines funktionelles Update: Der Tor Launcher wurde zwischenzeitlich neu gestaltet.

Hintergrund

Bei Tails handelt es sich um ein Live-System, das direkt von DVD oder USB-Stick startet, also nicht am lokalen Rechner installiert werden muss. Als Browser wird der Firefox-basierte Tor Browser verwendet, der sämtliche Kommunikation über das Anonymisierungsnetzwerke Tor umleitet, und so die eigene Identität verschleiert. Auch sonst finden sich in dem System jede Menge Tools, die auf Privacy und Sicherheit fokussiert sind. (apo, 25.1.2018)