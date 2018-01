Warum Gelenke im Winter besonders schmerzen

Rheumatische Beschwerden verstärken sich im Winter. Wer sich in der kalten Jahreszeit schont, tut sich trotzdem keinen Gefallen, sagt Orthopäde Manfred Kuschnig

Winter: Das bedeutet Kälte, Regen, manchmal auch Schnee. Vor allem für Menschen, die an entzündlichen Gelenkerkrankungen wie Arthrose und Rheuma leiden, ist die kalte Jahreszeit ungemütlich. Denn: Die Schmerzen werden stärker.

"Ein Hauptgrund für verstärkte Gelenkschmerzen in der kalten Jahreszeit ist die Tatsache, dass sich die Leute bei Kälte nicht entspannt bewegen. Dadurch ist die Muskulatur angespannter als sonst. Die Durchblutung wird ebenfalls vermindert, der Druck auf die Gelenke verstärkt sich, und das führt zu dumpfen Schmerzen", erklärt Manfred Kuschnig, Leiter der Abteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie am Elisabethinen-Krankenhaus in Klagenfurt.

Gute Durchblutung senkt Reibungsschmerz

Verspannungen sind vor allem die Ursache für zunehmende Rückenschmerzen im Winter. "Wer friert, zieht die Schultern zusammen, und der Rücken wird leicht bucklig. Passiert das häufiger, reagieren die Muskeln", sagt Kuschnig. Dadurch wird eine regelrechte Abwärtsspirale in Gang gesetzt. Das heißt: Betroffene wollen sich schonen, indem sie weniger Bewegung machen. "Doch damit wählen sie den falschen Weg, denn Gelenke und Muskeln leben von Bewegung", so Kuschnig.

Werden Gelenke nicht bewegt, produzieren sie weniger Gelenkflüssigkeit, und der Schmerz verschlimmert sich. Regelmäßige körperliche Aktivitäten sorgen hingegen für eine bessere Durchblutung der Gelenke und reduzieren so den Reibungsschmerz. "Bei degenerativen Erkrankungen wie Arthrose ist eine gut trainierte Muskulatur besonders wichtig", betont der Facharzt. Sein Rat: Winterspaziergänge auf sicheren Wegen. Was noch wichtig ist: richtig anziehen. "Bei Kälte sollten die Gelenke stets warmgehalten werden", so Kuschnig. (red, 28.1.2018)