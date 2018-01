Die Filmstarts der Woche

trailerloop

Die Einsiedler (A/D 2016, 108 min)

Regie: Ronny Trocker

Mit: Andreas Lust, Ingrid Burkhard, Hannes Perkmann, Peter Mitterutzner, Oris Toth

"Die Einsiedler" erzählt von Albert (Andreas Lust, "Die Räuber"). Seine Eltern führen ein entbehrungsreiches Leben auf einem ärmlichen Bauernhof in den Bergen. Er selber arbeitet mittlerweile im Tal, fühlt sich dort aber oft einsam. Dann muss sich Andreas entscheiden, wo und wie er leben möchte: auf dem elterlichen Hof mit vielen Unsicherheiten oder mit einem vermeintlich geregelteren Arbeitsalltag im Tal? Das Drama ist das Spielfilmdebüt von Regisseur Ronny Trocker, der selbst auch in Südtirol aufwuchs. Fotos von der Österreich-Premiere von "Die Einsiedler" gibt es in Newalds Photoblog zu sehen.