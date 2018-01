78-Jähriger nach Überfall in Wiener Spital gestorben

Eine 26-Jährige wurde festgenommen. Sie soll zuvor versucht haben, ein elfjähriges Mädchen zum Diebstahl anzustiften

Wien – Am Tag nach einem brutalen Raubüberfall ist ein 78-jähriger Mann am Dienstag in einem Wiener Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Die mutmaßliche Täterin, eine 26-Jährige, wurde am Mittwoch festgenommen. Den Überfall soll sie am Montag bei einem Würstelstand im Bezirk Landstraße verübt haben.

Zuvor soll die Frau versucht haben, eine Elfjährige zum Diebstahl der Brieftasche des Mannes aufzufordern. Dafür bot sie dem Mädchen angeblich 50 Euro, die dieses ablehnte. Daraufhin folgte die 26-Jährige selbst ihrem Opfer. Im Zuge eines Streits stieß sie dem Mann laut Polizei gegen die Brust, woraufhin er mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufschlug. Anschließend stahl sie ihm demnach die Geldbörse und flüchtete. (APA, 25.1.2018)