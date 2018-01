Unity-Demo demonstriert Spiele-Grafik der (nahen) Zukunft

Soll für PC-Gamer bald Realität werden

Eine Demo zur Unity Engine 2018 zeigt auf, was in Puncto Grafik heute alles möglich ist. In dem vierminütigen Clip namens "Book of the Dead" sieht man einen lebendigen Wald, in dem Zombies und andere Kreaturen leben. Die Texturen und Detailverliebtheit sind beeindruckend.

unity Der Trailer zu "Book of the Dead".

Keine Unbekannten

Das Video stammt übrigens von jenem Team, das schon in den vergangenen zwei Jahren für erstaunliche Grafik-Demos sorgte. Schaut man sich das Video aus 2015 an, kann auch gut die Entwicklung beobachtet werden.

foto: unity Mittels "Scriptable Render Pipelines" wurde die Demo erstellt.

Demo auch spielbar

"Book of the Dead" lässt sich auch spielen und somit interaktiv erleben. Eine erste Version kann im Rahmen einer öffentlichen Beta angespielt werden. Die Umgebung ist übrigens durch Photogrammetrie entstanden. Dabei werden reale Objekte fotografiert, eingescannt und in 3D-Modelle umgewandelt.

Für PC-Gamer bald Realität

Für PC-Gamer dürfte die Demo übrigens bald Realität werden, denn die Grafik soll auch in Spielen kommen. Vorausgesetzt man hat die nötige Hardware hierfür. (red, 25.01.2018)