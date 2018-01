Was machen Sie auf Ihrem Weg in die Arbeit?

Und wie lange brauchen Sie? Laut einer aktuellen Umfrage würde jeder Vierte bis zu zwei Stunden und mehr Fahrzeit tolerieren

Die einen haben Glück und das Büro gleich vor der Tür – die anderen müssen zu ihrem Arbeitsort pendeln. Dafür gelten derzeit folgende Regelungen: Bei einem Teilzeitjob sind eineinhalb Stunden Wegzeit (hin und zurück) zumutbar, bei einem Vollzeitjob zwei Stunden. Laut einer aktuellen Umfrage des Immobilienportals immowelt.at würde jeder Vierte (26 Prozent) bis zu zwei Stunden und mehr Fahrzeit zur Arbeit tolerieren.

Wie lange würden Sie fahren?

Wir wollen von Ihnen wissen: Wie lange brauchen Sie in die Arbeit? Was machen Sie auf Ihrem Arbeitsweg – schminken, Musik hören, lesen, essen, im STANDARD-Forum posten? Würden Sie auch eine längere Fahrt in Kauf nehmen, um zu Ihrem Arbeitsort zu gelangen? Welche Dauer ist Ihrer Meinung nach zumutbar? (lib, 26.1.2017)