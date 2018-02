Neuseeländisches Raumfahrt-Start-up schoss "Discokugel" ins All

Bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang überall auf der Welt ohne Hilfsmittel zu sehen

Wer genau hinsieht, kann in den kommenden Monaten am Nachthimmel einen besonderen Himmelskörper sehen: Eine überdimensionierte Diskokugel kreist um die Erde. Das neuseeländisches Raumfahrt-Start-up Rocket Lab hatte vor wenigen Tagen seine erste Trägerrakete erfolgreich gestartet.

Ladung an Bord

Mit an Bord waren nicht nur kommerzielle Satelliten, sondern auch eine etwa einen Meter große Kugel aus Carbonfaser mit 65 reflektierenden Flächen, wie das Unternehmen am Donnerstag sagte. Der sogenannte "Humanity Star" sei bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang überall auf der Welt ohne Hilfsmittel zu sehen, schrieb Rocket Lab auf Twitter. Firmengründer Peter Beck sagte, er hoffe, dass viele Menschen aufblicken. Die Glitzerkugel werde neun Monate im Orbit bleiben, bis sie in der Erdatmosphäre verglüht.

Das Unternehmen will kommerzielle Raumfahrt billiger machen und wöchentliche Raketenstarts anbieten. (APA, 25.1.2018)